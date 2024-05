O festival, que vai decorrer entre 14 e 25 de maio, escolheu quatro homens e quatro mulheres para integrarem o júri, sob a presidência da realizadora Greta Gerwig, anunciada anteriormente.

Aos 40 anos, Gerwig, personalidade do cinema de autor norte-americano e rainha de bilheteira com “Barbie” no ano passado, é a presidente mais jovem desde Sofia Loren, em 1966.

À realizadora junta-se o ator francês Omar Sy, de 46 anos, que dá o próximo passo numa carreira que iniciou no humor (“Omar et Fred”), alcançando Hollywood como ator e produtor e integrando êxitos populares em França (“Amigos Improváveis”) e na Netflix (“Lupin”).

Cannes escolheu uma das estrelas do cinema francês que seja representativa da diversidade da sociedade, indicando que Omar Sy nasceu no subúrbio parisiense, em Trappes, e é filho de pais oriundos da fronteira entre o Senegal e a Mauritânia, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

Ao lado de Omar vai estar a atriz francesa Eva Green, de 43 anos, conhecida por papéis em França (mais recentemente em “Les Trois Mousquetaires”) e Hollywood, nomeadamente com Tim Burton (“Dumbo” e “Sombras da Escuridão”) ou ao lado de Daniel Craig em James Bond (“007 – Casino Royal”).

A lista inclui ainda o ator italiano Pierfrancesco Favino (“Il Traditore”), o realizador japonês Hirokazu Kore-Eda, vencedor da Palma de Ouro em 2018 com “Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões”, o cineasta espanhol Juan Antonio Bayona (“A Sociedade da Neve”), a realizadora libanesa Nadine Labaki (“Capernaum”), de 50 anos, e o argumentista e fotógrafo turco Ebru Ceylan, de 48 anos.

Com o júri completo, os 22 filmes em competição para suceder a “Anatomia de uma queda” de Justine Triet, vencedora da Palma de Ouro em 2023, e mais de uma centena de filmes anunciados, incluindo nas seleções paralelas, o maior festival de cinema do mundo está pronto para começar.

A apenas dois meses dos Jogos Olímpicos, este evento é visto como um ensaio geral em termos de segurança para as autoridades.

São esperados este ano alguns dos maiores nomes do cinema, incluindo o criador da “Guerra das Estrelas”, Georges Lucas, para uma Palma de Ouro honorária, e atores como Demi Moore, Emma Stone, Selena Gomez, Adam Driver ou Richard Gere.

A cerimónia de abertura do festival vai ser apresentada, a 14 de maio, por Camille Cottin, com a projeção da última comédia de Quentin Dupieux, “Le deuxième acte”.