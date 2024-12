O programa, que cumpre em 2025 a 28.ª edição, dá a conhecer anualmente nomes europeus da representação e tem como objetivo pôr em contacto atores e atrizes com profissionais da indústria cinematográfica.

De acordo com informação disponível no ‘site’ da European Film Promotion, Vicente Wallenstein, de 29 anos, é um dos dez atores selecionados para participar na 28.ª edição do “Shooting Stars”.

Nascido em Lisboa em 1995, Vicente Wallenstein, que tem feito cinema, teatro e televisão, surgiu pela primeira vez nos ecrãs ainda criança, na série “Gente feliz com lágrimas”, de José Medeiros, exibida em 2002 na RTP.

Depois disso, voltou ao ‘pequeno ecrã’ em 2017, um ano após concluir o curso de Teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Em televisão participou em séries e telenovelas como “A Herdeira”, “Amar depois de amar”, “Conta-me como foi”, “Criança Lobo” e “Matilha”.

2017 foi também o ano em que se estreou nos palcos na peça “O regresso de Ulisses”, levada a cena pela companhia Os Possessos.

Ao logo da carreira trabalhou encenadores como Carlos J. Pessoa, Elmano Sancho, Rogério de Carvalho, Rodrigo Francisco ou Tiago Rodrigues.

A estreia de Vicente Wallenstein no cinema aconteceu em 2009, na curta-metragem “Um dia frio”, de Cláudia Varejão, tendo trabalhado depois com realizadores como Jorge Cramez, Ivo M. Ferreira, Miguel Gomes, Sérgio Graciano e Luís Filipe Rocha.

O “Shooting Stars” é uma iniciativa do European Film Promotion, com apoio do programa Europa Criativa, da União Europeia.

Em anos anteriores, o “Shooting Stars” deu a conhecer, por exemplo, João Nunes Monteiro (2022), Alba Baptista (2021), Afonso Pimentel (2007), Nuno Lopes (2006), Ângelo Torres (2004), Rita Durão e Francisco Nascimento (2000), Diogo Infante e Ana Moreira (1999) e Beatriz Batarda (1998).