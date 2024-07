Com particular referência às três coroas negadas pela monarca ao longo da sua vida, a nova identidade visual do museu foi desenvolvida pela agência Super., em parceria com a CMA. A apresentação ocorre na mesma altura em que se celebram os 552 anos da chegada da Princesa Santa Joana a Aveiro, vinda de Lisboa, que se assinala a 4 de agosto.

“No ano em que Aveiro é Capital Portuguesa da Cultura e no dia em que se assinalam nove anos desde que a Câmara assumiu a gestão do Museu de Aveiro / Santa Joana, comemoramos e honramos a padroeira da Cidade, Santa Joana, Princesa, com uma nova imagem, que celebra a Cultura e a Identidade do Museu, da Princesa e da Cidade de Aveiro”, afirma Ribau Esteves em comunicado envidado ao SAPO24.

Museu de Aveiro Museu de Aveiro créditos: Câmara de Aveiro

O Museu de Aveiro / Santa Joana está instalado, desde 1911, no antigo Convento de Jesus da Ordem Dominicana feminina. Fundado em 1461, é um dos mais antigos conventos de Aveiro e recebeu D. Joana, filha do rei Afonso V, em 1472. Foi neste convento que a princesa levou uma vida de santidade, o que conduziria à sua beatificação em 1693. O prestígio do convento ficou assim definitivamente associado à presença da Princesa Santa Joana e ao seu culto religioso.

O museu reflete a vivência da comunidade das freiras ao longo de cerca de quatro séculos, com diferentes estilos arquitetónicos, e alberga um dos mais valiosos patrimónios da arte religiosa em Portugal, do século XV ao século XX, com ênfase para o período barroco. Destacam-se o retrato da Princesa Joana e o seu túmulo, assim como a Igreja de Jesus. Facies Christi, uma peça de Cristo crucificado, instalada no Coro Alto do Museu de Aveiro / Santa Joana, é também uma icónica escultura em que o Rosto aparenta de um lado estar sorridente e do outro triste.

Para conhecer o museu e saber todas as informações necessárias basta consultar o site oficial aqui. O espaço cultural está aberto de terça a domingo das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00.