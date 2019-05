Juntam-se então cinco rapazes, apadrinhados por Pearlman, que começam uma tour por liceus dos EUA, partindo depois para a Europa onde atingiram um enorme sucesso, apesar do pouco reconhecimento na sua terra-natal. Até que chega 1997, quatro anos depois da sua formação, período em que atingem o estrelato mundial, conquistando o continente americano. 26 anos depois, os Backstreet Boys chegaram a Lisboa em alta, depois do lançamento do novo álbum (“DNA”) ter atingido o primeiro lugar da Billboard, quase 20 anos depois da última vez.

Ao longo deste quarto de década, contudo, foram muitos os altos de baixos da banda: do abandono de Kevin Richardson em 2006 (passou pela Broadway até regressar ao grupo em 2013), à reabilitação de AJ McClean, passando pela acusação de violação (entretanto retirada) a Nick Carter e, claro, pela fraude cometida pelo seu mentor Lou Pearlman (que foi também o criador dos seus “rivais” N’SYNC), que os lesou em milhões de dólares e cuja história está contada num documentário estreado no mês passado e disponível no YouTube Premium.

Mas nesta noite, em Lisboa, nada disso importava. A noite foi de nostalgia e de euforia. O fenómeno Revenge of the 90’s construiu, nos últimos tempos, em Portugal, a ponte que nos levou de volta aos anos 90 onde, para toda uma geração. O país vivia os anos dourados e, por isso mesmo, quando se ouvem, por exemplo, as primeiras notas de “All I Have To Give”, tudo se esquece. A nostalgia, neste caso, atenua tudo o resto, mesmo que as músicas (essa e outras) falem de corações partidos e de desesperos amorosos: é uma tristeza a que não nos importamos de voltar porque, no final de contas, já a ultrapassámos.

É certo que o sucesso do novo álbum fez-se ouvir nas vozes do público – que, como expectável, era maioritariamente feminino. “Chances”, “Don’t Go Breaking My Heart” e, principalmente, “No Place” foram bem recebidas e entoadas por uma plateia que, segundo Nick Carter, tinha “algumas caras novas”. Os anos passaram mas, após um período de menor fulgor, uma série de espetáculos em Las Vegas e este novo álbum, que dá nome à digressão da banda, parecem ter dado nova vida aos Backstreet Boys.

E este concerto teve tudo isso: luzes, cor, movimentos pélvicos, mudanças de roupa (e sim, numa das vezes os rapazes apareceram todos de branco, quase uma assinatura da banda e que, de resto, foi replicada por vários fãs presentes na sala) e, claro está, os “clássicos”.

Kevin (muito ovacionado, apesar de pouco interventivo), Howie, AJ, Brian e Nick (por quem muitos corações suspiraram ao longo da noite) deram tudo e quem lá esteve deu-lhes tudo. “The Call” colocou toda a gente de pé, “Show Me The Meaning of Being Lonely” e “Incomplete” foram cantadas em coro, “Drowning” puxou ao sentimento e à pele de galinha, “Quit Playing Games With My Heart” levou-nos (novamente) de volta à adolescência, “Larger Than Life” fechou o concerto em euforia.

26 anos depois, os rapazes cresceram e já são homens feitos. Mas ninguém parece importar-se.