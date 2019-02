O bailarino Martinho Santos conquistou o 1.º lugar na categoria de solos, no concurso do festival internacional Tanzolymp 2019, que decorreu em Berlim, na Alemanha, anunciou hoje a Escola de Dança do Conservatório Nacional (EDCN), em Lisboa.

De acordo com fonte da produção da EDCN, Martinho Santos, aluno de 12 anos, venceu na categoria de solos do segundo escalão do festival, que decorreu de 14 a 18 de fevereiro, em Berlim. O Tanzolymp é uma competição internacional de dança para jovens de escolas privadas e públicas, que decorre anualmente em Berlim, e divide-se em seis categorias: dança Clássica e Neoclássica, dança Moderna/Contemporânea, Folclore, Jazz Pop e Sapateado. O festival é realizado sob o tema "Dança como linguagem global" e, além da competição, organiza 'master classes' e seminários. A EDCN é uma escola artística vocacional de ensino integrado que dá formação profissional nas áreas de dança clássica e contemporânea, tem sete estúdios equipados para aulas de dança, e é frequentada por cerca de duas centenas de alunos.