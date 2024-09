“De todas as muitas personagens e histórias que tenho o privilégio de contar, poucas resistiram ao teste do tempo e resistiram com tanta resistência e poder como o Batman, inspirando o futuro e a paixão que vemos neste universo”, realçou o editor e diretor criativo da DC Comics, Jim Lee, num evento que homenageou o legado do super-herói.

O nome de Batman ficou imortalizado na estrela número 2.790, localizada em frente ao Museu Guinness de Recordes Mundiais, em Los Angeles, rodeada por uma multidão de seguidores do super-herói, que nasceu nas caricaturas de banda desenhada e que, graças à sua popularidade, foi reencarnado no ecrã por atores como Adam West, Christian Bale ou Robert Pattinson.

Durante a cerimónia, recebeu também o título de Recorde Mundial do Guinness por se ter tornado o primeiro super-herói com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood.

Criado para a DC Comics por Bob Kane com Bill Finger, Batman apareceu pela primeira vez em 1939 e, desde então, o Cavaleiro das Trevas tem sido um símbolo de determinação, coragem e justiça durante gerações há mais de 85 anos”, pode ler-se no ‘site’ do passeio da fama.

Sob uma máscara em forma de morcego, vestido com um fato preto e cinzento e uma longa capa preta, Batman é conhecido no mundo da banda desenhada por lutar contra o mal na escuridão da noite, por vezes acompanhado pelo seu fiel aliado Robin.