"Nem toda a gente gosta de séries, nem toda a gente gosta de ver filmes. Às vezes apetece-nos ver uma coisa ou outra. Procurámos juntar tudo num pacote apetecível e fácil de utilizar”, disse Tiago Silva Lopes, avançando que esta iniciativa foi pensada consoante os padrões de consumo vigentes — consumo on-demand, com binge watching de séries em HD e 4K — e o feedback dos clientes. “As pessoas gostavam de ter pacotes que pudessem englobar tudo aquilo que uma família pudesse aproveitar como um todo”, justificou o diretor de produtos e serviços da MEO, concluindo que a marca quis assim criar “um ecossistema onde possam ter todos os seus conteúdos”.

Essa aposta também passa pela oferta desportiva. A maior novidade da MEO nesse sentido passa pela inclusão da experiência multiview, disponível para os assinantes Sport TV e/ou Eleven Sports. A partir do próximo fim-de-semana, vai ser possível ver até quatro eventos desportivos de quatro canais ao mesmo tempo, havendo um ecrã principal e três adjacentes do lado direito da tela. Esta funcionalidade, porém, não vai poder cruzar canais Sport TV e Eleven Sports, sendo usada em separadao para cada um destes serviços, ou seja, vai ser possível ver quatro canais Sport TV em simultâneo ou quatro canais Eleven Sports.

créditos: MEO

Segundo Tiago Silva Lopes, a decisão para incluir esta nova funcionalidade partiu também do feedback dos clientes, que, perante a grande oferta disponível, “gostavam de poder ter acesso a estes conteúdos desportivos ao mesmo tempo", pelo que a solução foi criada para que “se pudesse estar a ver mais do que um conteúdo de uma vez". Esta experiência, criada também in-house, é considerada pelo diretor de produtos e serviços MEO uma "forma muitíssimo diferenciadora de ver futebol e outros desportos".

Contudo, esta não é a única novidade desportiva, já que um velho conhecido passa a ser incluído de forma permanente no serviço da MEO. Lançada no Euro 2016 e usada em várias competições desde então, a Timeline vai passar a poder ser usada em todos os jogos. O que esta funcionalidade permite é que os utilizadores andem para trás num jogo em direto para ver os melhores momentos e as estatísticas, colocadas em tempo real de forma dinâmica.

O estabelecimento em definitivo da Timeline, em conjunto com o Multiview, vai, segundo Tiago Silva Lopes, “dar a melhor experiência de desporto em televisão em Portugal”.

Com o MEO Filmes e Séries disponível no canal 80 da grelha — e temporariamente no 17 também — por 5 euros por mês e a Eleven Sports tabelada com 10 euros mensais, a MEO vai avançar com um pacote promocional que agrega ambos os serviços por 10 euros. Para além de estar disponível para os clientes atuais, os aderentes dos pacotes M3 e M4 vão poder usufruir até seis meses de oferta de ambos os serviços.

Com o mote “Imagine o seu MEO de sonho”, a campanha multimeios de apoio a esta iniciativa vai voltar a ter como protagonistas os futebolistas Cristiano Ronaldo e Neymar Jr. e vai para o ar amanhã.

No entanto, para além da apresentação do novo pacote, os responsáveis da MEO deixaram ainda algumas notas sobre o futuro. Depois de assegurados os conteúdos da Amazon Prime, Tiago Silva Lopes admitiu decorrerem conversas quanto à possibilidade futura de incluir o Disney Plus, futuro serviço de streaming da gigante norte-americana, na box MEO, adiantando também que há planos de fazer parcerias com a RTP quanto à inclusão de alguns dos seus conteúdos multiplataforma.

No que toca à parceria com a Amazon, João Epifânio disse que a Altice é a primeira operadora a trabalhar com a multinacional na distribuição dos seus conteúdos. O lançamento vai ocorrer numa primeira fase em França, seguindo-se para os outros países.

Depois da Netflix, estas apostas cimentam a estratégia da MEO em ser um dos principais operadores em Portugal a oferecer conteúdo aos seus utilizadores, sendo que, segundo o administrador do segmento de consumo da Altice Portugal, o objetivo é integrar cada vez mais parceiros.

O mercado neste momento ameaça tornar-se cada vez mais fragmentado — a Netflix, por exemplo, está a perder catálogo para várias produtoras que agora querem lançar as suas próprias plataformas — o que torna difícil agremiar conteúdos. Todavia, Tiago Silva Lopes defende que essa realidade pode ser uma mais valia para operadoras como a MEO. "Quanto mais fragmentado for o mercado, mais eles precisam de ter parceiros fortes como nós para poderem chegar aos seus clientes", diz o diretor de produtos e serviços da MEO. "O que acontece hoje é que eles vêm bater à nossa porta para trabalharem em conjunto connosco em dinâmicas comerciais porque sabem que um dos principais factores diferenciadores é trabalharem com os operadores presentes nos mercados", concluiu.

Já segundo João Epifânio, esta diversificação da oferta, em conjunto com outros valores da empresa — do "Investimento nas infraestruturas" em solo nacional até à "Inovação" levada a cabo pelos Altice Labs" — permitiram à Altice Portugal atingir, com a MEO, um lugar de "co-liderança" do mercado de Pay TV. O administrador lembrou, inclusive, que a marca foi lançada em 2008 "com zero clientes de televisão", tendo vindo a fazer um percurso que chegou "aos 40% de quota de mercado".

[Nota: O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, propriedade da MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., detida pelo Grupo Altice]