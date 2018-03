A dupla norte-americana Beach House (Alex Scally e Victoria Legrand) regressa a Portugal este ano para dois concertos em setembro, em Lisboa e no Porto, anunciou hoje a promotora Ritmos.

“Dia 25 de setembro a banda americana atua no Coliseu de Lisboa antes de seguir até ao Teatro Sá da Bandeira, no Porto, para o concerto no dia 26 de setembro”, refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

Os concertos servirão para apresentarem ao vivo o novo álbum, a ser editado este ano, e do qual já foi divulgado o ‘single’ “Lemon Glow”. O trabalho mais recente dos Beach House, “Thank Your Lucky Stars” data de 2015.