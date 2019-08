Começou então a construir as “beiroinhas” e a fazer a divulgação deste instrumento musical que tem quatro ordens de cordas, todas em aço, e que é feito com diversos tipos de madeira, desde o abeto alemão, a nogueira, cerejeira, tília e ébano.

“Toda a gente que tem experimentado este instrumento realça a qualidade do seu som, que é mais harmonioso e envolvente do que o som do cavaquinho tradicional. Trata-se de um instrumento para o povo, com uma construção rústica e vocacionado para o utilizador comum”, explica.

Em janeiro deste ano, António José decidiu avançar com o registo deste novo instrumento musical no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo que o despacho favorável deste organismo chegou no início de junho, data a partir da qual o cavaquinho da Beira ou “beiroinha” passou a ser considerado marca nacional e desenho/modelo nacional.

Neste momento, já existem 53 “beiroinhas” espalhadas pelo país, desde a região norte até ao Alentejo e o Grupo de Cavaquinhos de Penha Garcia, em Idanha-a-Nova, está equipado com este novo instrumento.

“O ideal seria que os grupos de cavaquinho existentes na região adotassem este instrumento que é genuinamente beirão. Como se trata de um produto artesanal é mais caro do que o cavaquinho”, afirma o fotojornalista.

António José explica que a construção da “beiroinha” tem como referência o modelo que está exposto no Museu Nacional de Etnologia e que pertenceu a Manuel Moreira, natural de Penha Garcia e considerado o último tocador de viola beiroa.

“Demoro em média quatro dias a fazer uma beiroinha. A decoração varia entre o bordado original da viola beiroa do Manuel Moreira, o bordado de Castelo Branco, a rosa albardeira, uma flor originária da freguesia de Toulões (Idanha-a-Nova) ou a margarida (da Aldeia de Santa Margarida em Idanha-a-Nova). Há também outras decorações a pedido do próprio proprietário”, disse.

O fotojornalista criou também várias ferramentas de apoio para a manufaturação da “beiroinha”.

A Câmara de Idanha-a-Nova já manifestou o desejo de apoiar e de desenvolver este projeto, sendo que a ideia passa pela criação de um centro de interpretação/oficina da viola beiroa e da “beiroinha”.

“Houve um especial carinho deste município, que é Cidade Criativa da Música pela UNESCO, para o meu projeto”, conclui.