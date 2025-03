Em Portugal alguns produtores também já o fazem de forma independente, mas em 2024 um agrónomo mergulhador inaugurou aquilo com que já sonhava há mais de uma década: uma adega do mar. Joaquim Parrilha lançou os primeiros lotes de vinho ao oceano em 2015, para tentar perceber o efeito do ambiente marinho na evolução das garrafas.

Esta experiência influenciou ainda mais a sua ideia de avançar em definitivo para uma adega subaquática, nasce assim a Adega do Mar, um espaço localizado no Oceano Atlântico, em Sines, onde "são colocados vinhos de diversas regiões de Portugal para valorizarem através da sua evolução em meio marinho e da caracterização da garrafa com vida marinha".

"Vi uma oportunidade de inovar na área dos vinhos e diferenciar a região e a sua produção, assim como uma oportunidade de criar uma abertura para a entrada dos vinhos da Costa Alentejana na América do Norte e ter um produto exclusivo para representar Portugal no Mundo" Joaquim Parrilha

ecoalga créditos: ecoalga

"Esta ideia surgiu da necessidade de ter um produto vínico para representar a costa alentejana e criar uma sub-região vitivinícola da costa alentejana, dividida entre a região Alentejo (Odemira) e a Península da Setúbal ( Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines). Vi uma oportunidade de inovar na área dos vinhos e diferenciar a região e a sua produção, assim como uma oportunidade de criar uma abertura para a entrada dos vinhos da Costa Alentejana na América do Norte e ter um produto exclusivo para representar Portugal no Mundo", começou por dizer Joaquim Parrilha ao SAPO24.

Os primeiros testes foram tidos como "supreendentes" e atualmente são 26 os produtores com stock subaquático, com um mínimo de 30 garrafas cada

"A diferenciação entre os lotes de terra e os lotes de mar foi bastante notória, ficando os lotes de mar mais mineralizados, macios e com consistência aveludada. Do ponto de vista do primeiro enólogo que acompanhou o teste, este referiu que a evolução do vinho correspondeu a mais quatro anos em relação ao vinho que ficou em terra. Outros entendidos referiam frequentemente a frescura, o redondo da bebida e a intensidade dos paladares", diz, referindo depois quais os principais objetivos dos produtores com esta experiência.

"Sobretudo, pretendem valorizar e diferenciar o seu produto. E com isto conseguimos também antecipar a valorização dos vinhos mais exclusivos, conseguimos decuplicar [10x] o valor inicial do vinho", diz, salientando que o valor atual para este serviço "varia com o tempo de imersão e a profundidade pretendida, que poderá ir dos 12 euros até aos 48 euros por garrafa".

O espaço, garante, dá para mais de um milhão de garrafas e há outros produtos guardados além do vinho. "Cerveja, rum, gin, aguardente, medronho; whisky, cachaça, licores diversos, mel e azeite.".

Enoturimo subaquático

Além da oportunidade dada aos produtores, com a guarda de garrafas no fundo do mar, a Adega do Mar também proporciona outra experiência, nomeadamente a mergulhadores, com um modelo pioneiro, o do enoturismo subaquático.

"O processo do Enoturismo Subaquático consta da visita à adega subaquática onde o turista recolhe uma ou mais garrafas de vinho para posterior degustação"

"O enoturismo subaquático consiste na rentabilização turística do espaço da Adega do Mar. Onde, através do mergulho recreativo, os nossos turistas podem retirar garrafas de vinho na adega e posteriormente realizar as provas vínicas a bordo num restaurante parceiro ou turismo rural, criando desta forma uma colaboração entre entidades da região", diz, referindo como é realizada a experiência.

ecoalga créditos: ecoalga

"O processo do Enoturismo Subaquático consta da visita à adega subaquática onde o turista recolhe uma ou mais garrafas de vinho para posterior degustação. Esta atividade é realizada através do mergulho recreativo com turistas com experiência ou sem experiência, pois a escola de mergulho proporciona o ensino da atividade. Inicia o batismo de mergulho e no final o turista pode recolher uma garrafa de vinho", diz, referindo que esta experiência tem tido "muita procura".