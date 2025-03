De acordo com a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), os alunos internos de 11º e 12º ano devem inscrever-se nestes exames, tal como os alunos autopropostos que queiram ser aprovados a disciplinas em falta ou melhorar a classificação final de uma unidade curricular.

Os exames nacionais são o elemento de avaliação necessário para ingressar no Ensino Superior e no caso dos alunos do ensino recorrente, permitem o prosseguimento dos estudos. As inscrições para a segunda fase estão abertas de 15 a 16 de julho para a segunda fase.

O processo de inscrição para a realização de provas e exames, no ano letivo 2024/2025, efetua-se através da Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE), onde os alunos se devem registar.

O guia de apoio da DGES reforça, ainda, que todas as ações (registo, submissão da inscrição e validação, correção da inscrição, inscrição validada e aceite) realizadas na PIEPE durante o processo de inscrição são confirmadas pelo envio de um e-mail automático para o endereço eletrónico disponibilizado no registo, pelo que os estudantes devem questionar o secretariado da instituição de ensino que frequentam caso isso não aconteça.

As escolas têm até dia 25 de março para validar as inscrições, devendo o aluno confirmar a receção nos dois dias úteis após a receção do email.

Que documentos devem ser apresentados no ato de inscrição?

A cópia do recibo do pedido de atribuição de senha para acesso ao sistema de candidatura online, disponível no site da Direção-Geral do Ensino Superior, caso pretenda concorrer ao ensino superior público em 2025;

Cópia do cartão de cidadão ou documento de identificação que o substitua;

Cópia do documento comprovativo das habilitações académicas adquiridas anteriormente;

Pode ser requisitado o boletim de vacinação.

Para requisitar a aplicação de adaptações na realização das provas ou exames é necessário indicá-lo no ato da inscrição.

O aluno que não seja portador de cartão de cidadão tem de solicitar junto da escola de inscrição a atribuição de um número interno.

Quem se pode inscrever na segunda fase?

Os exames realizados na segunda fase só podem ser utilizados, como provas de ingresso, na candidatura à segunda fase dos concursos de acesso ao Ensino Superior, devendo o aluno inscrever-se nos dias 15 e 16 de julho.

A inscrição nos exames nacionais é paga?

A inscrição na primeira fase está isenta de qualquer propina.

Os alunos internos que se inscrevam na segunda fase, em provas ou exames, para efeitos de melhoria de classificação final da disciplina e ou da prova de ingresso, estão sujeitos ao pagamento de três euros por disciplina.

Quando se realizam os exames nacionais do Ensino Secundário?

1.ª fase: 17 de junho a 30 de junho de 2025

2.ª fase: 18 de julho a 24 de julho de 2025