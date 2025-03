Esta é uma proposta do Museu e Bibliotecas do Porto, que traz oficinas, música, leituras e até uma Banca da Poesia.

"O objetivo é celebrar os versos e os poetas, é comemorar o mundo que nos envolve através da nossa e de outras vozes, dos detalhes, cores e formas, numa viagem entre autores portugueses e estrangeiros para, no final, aproximar a poesia da cidade, mostrando que os versos são uma linguagem universal, capaz de transformar o espaço público e envolver todos os cidadãos na magia das palavras", refere a autarquia em comunicado.

Qual a Programação?

Oficina da Palavra, por Mia Tomé

A Biblioteca Municipal Almeida Garrett foi o local escolhido para o arranque das comemorações. A iniciativa, que decorre no dia 20 de março, entre as 10 e as 18 horas, destina-se a jovens maiores de 12 anos. Uma atividade repleta de exercícios de leitura e com interpretação de poemas de Emily Dickson, Ana Luísa Amaral ou Natália Correia.

A Poesia Rouba no Peso, por Renato Filipe Cardoso

O Mercado do Bolhão respira os mais belos poemas em cada canto e recanto. No dia 21 de março, data em que se comemora a efeméride, entre as 8 e as 18 horas, os poetas Raquel Patriarca e Ricardo Fonseca Mota vão recolher, em poemas, o sentimento e o pulsar do Bolhão de todos os lojistas. Paralelamente, a Banca da Poesia, uma novidade nestas comemorações, conta com poemas, de diversas línguas, para levar para casa.

Oficinas para Famílias, por Evelina Oliveira

O Reservatório prepara-se para receber "Do Real ao imaginário – Ideias que nascem no jardim". A atividade, que decorre no dia 21, pelas 15 horas, está reservada a crianças e jovens, dos seis aos 14 anos. O desafio criativo é partir da observação dos padrões e texturas encontrados no jardim para recorrer a técnicas de impressão de folhas orgânicas sobre o papel. No final, a mensagem poética ficará inscrita nas novas narrativas visuais criadas.

Concerto Poético — "Há um Herbário no Deserto", por Mia Tomé

As celebrações terminam no dia 21, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, pelas 21h30. Mia Tomé, acompanhada pela pianista Clara Lacerda e convidados, vai dar voz ao seu mais recente álbum. Uma forma diferente de celebrar a poesia no feminino, a natureza e explorar a riqueza sonora que os versos da obra de Emily Dickinson oferecem.

O Bibliocarro vai estar no Jardim do Passeio Alegre nos dois dias, às 10 e às 14 horas, com "Poesia no Jardim", dedicada aos autores portuenses, com Albina Pacheco e Maria Adelaide Silva.

Como participar?

Todas as atividades são de entrada livre. Apenas as oficinas requerem inscrição prévia, através de formulário disponível em museudoporto.pt.