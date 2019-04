A diretora da FBAUP, Lúcia Almeida Matos, disse à Lusa, em janeiro, enquanto exemplo dos empréstimos nacionais e internacionais solicitados à coleção de arte da faculdade, que o desenho de Leonardo Da Vinci vai ser exibido no outono, no Museu do Louvre, em Paris, depois de ter estado na Holanda, na mostra do Museu Teyler, em Haarlem, dedicada aos principais desenhos sobreviventes do mestre da Renascença.

“Rapariga lavando os pés a uma criança” vai assim fazer parte da exposição, a inaugurar no próximo dia 24 de outubro, no museu mais visitado do mundo, que, segundo a sua página na internet, reunirá "um grupo exclusivo" de obras de Da Vinci, entre pinturas, desenhos e esculturas, com origem em diferentes instituições, que se juntarão às "grandes pinturas" da coleção do Louvre, como "Mona Lisa", "A Virgem e Santa Ana", "Baco" e "São João Baptista".

A primeira atribuição a Leonardo Da Vinci do desenho que pertence ao acervo da FBAUP foi sugerida em 1965, pelo historiador de arte e curador britânico Philip Pouncey, e veio a ser confirmada mais tarde, em 1977, quando foi examinado o original, no Porto, segundo a descrição da sua proveniência, patente no repositório temático da Universidade do Porto.

“Pouncey deu a conhecer a sua descoberta no ano seguinte, num pequeno artigo publicado na revista Apollo. Tendo em conta a estreita relação estilística entre o desenho do Porto e um grupo de desenhos para uma composição da Virgem e o Menino com o Gato existente no British Museum, (...) Pouncey considerava que o desenho recém-descoberto deveria datar de c. 1480, ano em que o artista vivia ainda em Florença”, pode ler-se no mesmo texto.

Mais tarde, o historiador de arte e perito em Da Vinci Carlo Pedretti “sugeriu que tanto o desenho do Porto como os desenhos com ele relacionados do British Museum [datavam] de c. 1483, pouco depois da transferência de Leonardo para Milão”.