"Todos os bairros têm pessoas que não conseguem viver noutro sítio", diz José Sá Fernandes logo no início de mais um episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas. Miguel Freudenthal e Manuel Costa, dois indefectíveis de Belém, são os convidados desta semana que nos vai levar a uma das mais emblemáticas zonas de Lisboa que, no final do século XIX, chegou a ser um concelho autónomo e a ter o escritor Alexandre Herculano como presidente da Câmara.

