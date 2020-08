De acordo com a organização, a dupla vai subir ao palco da Casa da Música, no Porto, no dia 12, para depois atuar no Teatro Maria Matos, em Lisboa, no dia 22.

A estreia da nova produção vai ser assegurada em palco apenas por Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves.

“Cenicamente, é o aprofundar do seu lugar único no panorama musical nacional, fazendo uso da sensualidade de Catarina e da multidisciplinaridade de Ed. Um novo passo na afirmação da criatividade e originalidade da dupla”, especifica a nota de imprensa.

Fadista Sara Correia em digressão internacional