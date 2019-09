No auge da Beatlemania, os concertos dos Fab Four tinham todos eles algo em comum: hordas de raparigas adolescentes a ocupar as salas por onde eles passavam, num frémito quase religioso, entregando o corpo ao solavanco e o rosto às lágrimas, e berrando a plenos pulmões, de tal forma que muitos dos relatos dessa altura mencionam o facto de praticamente não se conseguir escutar a música – e essas receções fervorosas pesaram, mais tarde, na decisão dos Beatles de não voltarem a dar concertos. Mais de meio século anos depois, eis-nos de novo entregues a uma nova mania, igual a tantas outras de tons pop, com a particularidade de a sua causa ser tão adolescente quanto as suas fãs: Billie Eilish.

Dir-se-á que é um sacrilégio comparar os Beatles a Billie Eilish, mas é neles que imediatamente pensamos assim que pela Altice Arena ecoam gritos esganiçados, estridentes, mal a norte-americana pisa o palco montado para aquela que foi a sua estreia em Portugal. E pensamo-lo porque, à semelhança do que acontecia com o quarteto, foi tarefa difícil (para não dizer impossível...) escutar a sua voz ao longo da primeira metade do espetáculo, tal foi a reação e a receção das fãs à vinda da nova coqueluche da pop. Na ponta da língua, trouxeram todos os versos, de 'Bad Guy' (o maior êxito da cantora, que recentemente chegou ao lugar cimeiro das tabelas de vendas nos EUA), a 'Copycat', de 'All the Good Girls go to Hell' a 'Bury a Friend'.

Escreve-se “das” porque a Arena se encheu, sobretudo, de rostos femininos. Não que Eilish não os tenha de outros géneros. Aliás, nomes como Dave Grohl, Thom Yorke ou Elton John, senhores do rock n' roll de pleno direito, expressaram já o seu entusiasmo pela cantora e pela sua música. Um entusiasmo que começará na forma como Eilish se apresenta ao mundo: como a antítese daquilo que durante décadas se entendeu como “estrela pop”. Ela não é um mero rosto bonito ou um corpo sexualizado, uma figura de porcelana que se possa colocar numa estante, um anjinho com uma voz doce a bambolear-se. Ela não é um sonho; é a personificação de um pesadelo. E ocupa tão bem esse papel que parece ter nascido para viver nas sombras.

Basta observar os seus vídeos. Quando não tem aranhas a percorrer-lhe o rosto, sangue a escorrer-lhe do nariz ou seringas a serem-lhe espetadas nas costas, vemos crescerem-lhe – de forma explícita – asas nas costas, antes de se revelar um anjo caído em terra desoladora. É uma estética que não associamos imediatamente à pop de cariz dançável, e sim ao heavy metal e ao rock de toada gótica, e da qual Eilish se alimenta tanto a nível físico como sonoro – as batidas oprimem e rasgam, as baladas são tristes e melodramáticas, as imagens projetadas no ecrã parecem saídas de um filme de Tim Burton. Billie Eilish habita o lado mais negro da adolescência, o lado onde existe o medo, a angústia, a raiva, a bizarria.

Desse modo, poderemos pensar que Eilish poderá servir, para os seus fãs mais jovens, como porta de entrada para uma panóplia de outros universos sonoros, como o foi Marilyn Manson – com quem já foi comparada – nos anos 90: alguém que chega ao estrelato e ao mainstream e a partir de quem é possível descobrir subgéneros como o rock gótico, o metal extremo, a eletrónica mais negra ou a música industrial. Se ela cumprirá, ou quererá cumprir, esse papel professoral é uma outra questão. Mas a atitude, a música e o culto (e os cultos a sério não se ficam por uma canção, abarcam tudo aquilo que levou até essa canção) estão lá.