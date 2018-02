A artista islandesa cancelou a data no festival minhoto, revelou esta terça-feira a promotora em comunicado.

A notícia foi revelada pela promotora do Vodafone Paredes de Coura, que lamenta o cancelamento por "motivos alheios ao festival".

"Lamentamos informar que a actuação de Björk, anunciada para sábado, 18 de Agosto na 26.ª edição do Vodafone Paredes de Coura, foi cancelada, por motivos alheios ao festival".

De acordo com a organização do festival, a artista islandesa revelou em comunicado que: “Devido a motivos logísticos imprevistos, infelizmente Björk é forçada a fazer alterações na próxima tour de verão. O concerto de Björk em Paredes De Coura, em Portugal, já não se vai realizar”.

Björk atuou a solo pela primeira vez em Portugal em 1996, no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Em 2003 passou pelo festival Hype@Meco, na Herdade do Cabeço da Flauta, no concelho de Sesimbra, e em 2008 pelo festival Sudoeste, na Herdade da Casa Branca, perto da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira. Em 2012 esteve prevista a sua atuação no festival Optimus Primavera Sound, no Porto, mas acabou por ser cancelada. No ano passado editou "Utopia", álbum que serviria de pretexto para uma nova digressão, que deveria começar em maio em Londres.

O novo cabeça de cartaz para o último dia da edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura será anunciado em breve, revela ainda a promotora.

O Vodafone Paredes de Coura está de regresso à Praia Fluvial do Taboão nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2018. Big Thief, Fleet Foxes, ...And You Will Know Us By The Trail of Dead, Skepta e Curtis Harding são os nomes já confirmados.

Os passes gerais podem ser adquiridos no site do festival e nos locais habituais pelo preço de 100,00€.