A atriz americana acusa Baldoni, que também foi o realizador do filme, de provocar “grave sofrimento emocional” nas rodagens do mesmo, acusando-o de tentar destruir a sua reputação, avança o jornal The New York Times. Também um dos produtores do filme, Jamey Heath, é acusado de comportamentos impróprios.

Os relatos de comportamento inapropriado já circulavam há algum tempo. No processo relatado pelo The New York Times, Baldoni terá beijado Lively sem o consentimento desta e sem que tal situação estivesse no guião, tal como também terá entrado, juntamente com Heath, no camarim da atriz quando esta se encontrava despida e a maquilhar-se.

Segundo a mesma publicação houve mesmo uma intervenção, onde até participou o ator canadiano e marido de Lively, Ryan Reynolds, onde foi pedido a Baldoni para que parasse com os seus comportamentos, nomeadamente mostrar pornografia a Lively, comentar os órgãos genitais da restante equipa e acrescentar, ao guião, cenas de sexo às quais Lively não tinha dado o seu aval. Os pedidos foram aprovados pela Sony Pictures, responsável pelo filme, No final, a versão aprovada do filme até teve o dedo de Lively, que passou também a ter um crédito final como produtora.

Durante a promoção do filme, que foi sucesso de bilheteira em vários países como Estados Unidos da América, Brasil ou até mesmo Portugal, os atores principais nunca estiveram juntos.

Agora, Lively espera que o processo faça incidir alguma luz sobre o tipo de táticas utilizadas por Baldoni e que “ajude outras pessoas, que se possam tornar num alvo”. Da parte de Baldoni, este descreve estas acusações como “falsas” e parte do esquema de Blake Lively para “consertar a sua reputação negativa”.

Em Hollywood, as reações de apoio a Lively já começaram a chegar. Atrizes como America Ferrera, Amber Tamblyn ou Alexis Bledel já vieram a público.

"Como amigas e irmãs da Blake por mais de 20 anos, estamos juntos com ela na sua batalha contra esta campanha para destruir a sua reputação. Durante as filmagens vimos ela ganhar coragem para pedir um ambiente de trabalho seguro para ela e para as colegas", afirmaram na sua declaração.

A escritora do livro que o filme foi inspirado, Colleen Hoover, também já mostrou o seu apoio à atriz, afirmando ser uma pessoa "honesta, doce e paciente".