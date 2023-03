Portugal ocupa o 2.º lugar no Gay Travel Index 2021, anuário da Spartacus, está em 7.º no ILGA Europe’s Rainbow Map 2022 e a Organização Mundial de Turismo estima que o turismo LGBT+ represente 10% do fluxo mundial anual de viajantes, e 15% da faturação das empresas do setor.

Os números não mentem e a presença do inédito Espaço BTL LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo; o "+" representa outras identidades) é uma das apostas e novidades da 33.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma gigante montra de tudo o que gira à volta do turismo, aberta ao público a partir de hoje.

“É necessário desenvolverem-se estratégias de reestruturação da oferta e mostrar-se mais aberto a novos projetos, de modo a cativar parceiros e eventos internacionais, assim como comunicar Portugal como "LGBTI+ friendly”, salientou a organização da BTL, em comunicado.

A Proudly Portugal e a Variações – Câmara de Comércio e Turismo LGBTI+ de Portugal mostram a oferta neste segmento. Das casas noturnas - Trumps e o Finalmente -, clássicos da noite lisboeta, a hotéis - hotéis Vila3 Caparica, Next (Madeira) e The Late Birds Lisbon - Gay Urban Resort, sem esquecer o aconselhamento jurídico de uma sociedade de advogados (Pra Law Firm) especializada.

Num ano em que Lisboa ganhou a realização do maior evento LGBTI+ da Europa em 2025 - EuroPride 2025, o espaço colorido não passará despercebido no meio do Pavilhão 3. Nem tão pouco o visitante ficará indiferente a quem passeia de andarilho ou travestido pelos 4 pavilhões reservados à promoção turística no seu todo.

Ouro de Gondomar e a calçada portuguesa em Lisboa

As novidades e as apostas não se ficam por aqui, até 5 de março há muito para ver, ouvir e sentir na BTL 2023, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, numa programação que engloba degustação e experiências showcooking, danças Bollywood, conferências temáticas, exposições e anúncios de festivais.

Portugal inteiro e parte do mundo, representados em 75 destinos internacionais, o maior número de sempre, cabem dentro da BTL. Respeitemos a ordem numérica ascendente e entremos pelo pavilhão 1. À vista desarmada salta a imensidão da Região Centro, Destino Nacional Convidado.

O Turismo do Centro de Portugal dispõe de 918 m², o maior espaço físico de sempre dentro do qual uns metros servem de barriga de aluguer a Aveiro, Município Nacional Convidado da BTL, para mostrar o que vale e o que tem para oferecer.

Entre a promoção das Aldeias Históricas, de Xisto e de Montanha, lanifícios e vinhos, o incêndio da Serra da Estrela entra, de novo, no mapa da memória coletiva.

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) lançou um desafio e convida, a quem passa pela FIL, a apadrinhar uma árvore no território atingido pelos incêndios em agosto de 2022, e, dando início, a partir de Lisboa, à construção de uma nova floresta em plena Serra da Estrela.

Mas o pavilhão de entrada não se esgota com a maior região de turismo nacional. Há muito mais para ser mostrado. O imenso verde da Madeira contrasta com o branco algarvio e o arquipélago dos Açores divide-se em 9.

O Porto e o Norte expõem o turismo industrial de São João da Madeira, Gondomar reluz em ouro e o Minho procura gente para o Amar, através do Turismo de “Natureza/Náutico”, "Touring Cultural” e “Enogastronomia”.

Lisboa estende-se com uma réplica da calçada típica portuguesa para que nenhum salto alto fique pelo caminho antes de dar um pulo à Banda Desenhada, na Amadora, ou provar os vinhos de Oeiras.

O Alentejo e o Ribatejo dão as mãos para mostrarem que as tradições estão vivas, convidam ao turismo de natureza (observação de aves), passeios em ruas coloridas e experiências de subidas aos céus.

Bordados, gastronomia e caminhos de Portugal

Do macro ao micro, das grandes regiões às associações e municípios (pavilhão 2), os caminhos de Santiago ou a mítica Estrada N2 reproduzem, à escala do perímetro reservado, o que esperam os aventureiros “fora” da FIL.

A ancestralidade dos bordados serranos ganha nova vida ao vivo, o Guardião da Ericeira apela à sustentabilidade e as minas de Sal de Rio Maior servem de tempero ao local onde a Gastronomia e o Enoturismo são rei e rainha.

No setor vitivinícola, São João da Pesqueira recorda aos mais distraídos que é o maior produtor nacional de Vinho do Porto e a vila mais antiga de Portugal.

Cultura, inovação e onde dormir

A BTL Cultural, com a curadoria da Gulbenkian, diz presente e exibe uma exposição itinerante e temporária dos museus em Portugal, do Oriente, a Serralves, passando por Foz Côa.

Um verdadeiro book de tudo o que é alojamento em Portugal surge no pavilhão 3. De grandes cadeias e grupos hoteleiros a pequenos atores como o Quinta da Porta, alojamento histórico em Vale de Prazeres, na Beira Baixa.

O espírito web summit vive dentro da BTL, a maior feira internacional de turismo em Portugal. As apps e o empreendedorismo apresentam-se no BTL Lab, um 'hub' de conhecimento e partilha de ideias. Há tempo para pitch e partilha de experiências dos travel influencers e entrega dos prémios do Concurso de fotografia “Eu fiz o Mochilão na América Latina”.

A Bolsa de Formação e Empregabilidade da BTL, outra das apostas, tem por objetivo dinamizar o mercado de trabalho no setor, aproximando empregadores e os candidatos, e procura encontrar uma solução para o problema de falta de mão-de-obra qualificada no setor do turismo.

Estádio da Luz na BTL

Lisboa foi, em tempos, o centro do mundo, e hoje o mundo (Pavilhão 4) procura apresentar-se na capital portuguesa.

A Tunísia é o país convidado e tenta, não só, mas também, conquistar os portugueses pela boca. O destino no norte de África sofre a concorrência forte do Brasil (espaço com 300 m2) e das regiões espanholas. A morder os calcanhares do protagonismo, aparece o Japão, Indonésia, Região da Morávia, México, Gâmbia, Madagáscar, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Marrocos e Polónia, entre outros.

E porque viajar não cria barreiras à imaginação e aventura, a Etiópia também quer registar-se no mapa das escolhas.

Por fim, no meio de diversos operadores turísticos e de transportes, de buggys e autocarros, vendedores de experiências e destinos, o Sport Lisboa e Benfica levou à BTL, o estádio da Luz!