A capital dos Países Baixos é muito conhecida pelas leis relacionadas com a cannabis, e pelas suas famosas coffee shops, que vendem a droga seguindo certas condições, acabando por atrair muitos jovens britânicos, em fins de semana relaxados e despedidas de solteiro, muito atraídos pelos preços baixos dos voos e por ofertas de agências de viagens, como explica a BBC.

Isto fez com que, durante anos, os moradores de Amesterdão tenham aguentado "britânicos bêbados a urinar em público, vomitar em canais, a despir-se e envolver-se em brigas". A tolerância tem limites, pelo que já estão a ser tomadas ações.

É assim que surge a campanha "Fiquem Longe" (Stay Away em inglês), que pretende desencorajar turistas britânicos que vão para Amesterdão à procura de festa. O vídeo mostra um jovem a ser detido, e deverá aparecer nos motores de busca no Reino Unido sempre que alguém pesquisar termos como "despedida de solteiro em Amesterdão", "hotéis baratos em Amesterdão" ou "pub crawl [passar por vários bares numa noite] em Amesterdão".

A ideia não é barrar a entrada dos turistas, que, segundo é dito, "continuam a ser bem-vindos", mas fazer uma filtragem daqueles que "não se comportarem devidamente e fizerem demasiado barulho", explicou Sofyan Mbarki, vice-presidente da câmara da cidade, conforme reportou o The Guardian. Quanto a estes, a mensagem é muito clara: "não venham".

O objetivo é consciencializar para os riscos e as consequências do consumo excessivo de álcool e de drogas, desde problemas de saúde a criminais. E, ao mesmo tempo, fazer parte de um conjunto de medidas de promoção de turismo mais cultural, de uma cidade mais habitável e sustentável, e menos decadente. Entre elas estão a proibição do consumo de cannabis em espaços públicos, em vigor em Maio, e a limitação dos horários de bares e locais de prostituição.