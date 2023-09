O cantor, de 74 anos, anunciou, num comunicado, que "continua a recuperar de forma constante" e prosseguirá com o tratamento durante o resto do ano por recomendação médica.

"Obrigado a todos os meus amigos e fãs pelos bons votos, pelo encorajamento e apoio. Estou a recuperar e mal posso esperar para vos ver a todos no próximo ano", declarou o cantor, conhecido como "The Boss", na nota.

Springsteen estava em tour desde o inicio do ano com a sua banda, "The Street Band". Mas, no iniício do mês, anunciou que adiaria os concertos de setembro nos Estados Unidos por motivos de saúde. Adiou também duas apresentações em agosto devido a uma doença que não especificou.

"As datas reagendadas para cada um dos concertos de 2023, incluindo as adiadas no início deste mês, serão anunciadas na próxima semana e todas serão realizadas nos locais inicialmente programados", destacou no comunicado.

Quem não puder assistir aos concertos nas novas datas, poderá pedir reembolso, acrescentou.

Autor de grandes sucessos como "Streets of Philadelphia" e "Dancing in the Dark", Springsteen vendeu mais de 150 milhões de discos.