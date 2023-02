O ator, refira-se, tinha-se retirado do mundo do cinema em março do ano passado, tendo sido diagnosticado, na altura, com afasia, um distúrbio de linguagem causado por danos cerebrais que afetam a capacidade de comunicação.

Agora, no entanto, a sua família revelou que a condição de Bruce Willis piorou nos últimos meses, progredindo para demência.

"Desde que anunciámos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD). Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro", lê-se no comunicado.