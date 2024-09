'Orgasmos, a comédia' é um espetáculo de sucesso que estreou em Los Angeles e já fez várias digressões internacionais entre as quais, Nova Iorque, Londres, México e Alemanha.

Está é uma comédia que aborda as diferenças entre homens e mulheres e a convivência em casal, avança a sinopse. É uma comédia que nos leva a conhecer Adão e Eva numa viagem desde o primeiro desentendimento até aos dias de hoje. Uma boa maneira de perceber que mesmo havendo uma guerra dos sexos, acabam sempre por ser o melhor complemento um do outro. Em suma, um verdadeiro manual de autoajuda para enfrentar os desafios de uma vida em comum.

"Orgasmos, a comédia", estreou em Espanha em 2015, tendo sido adaptada e encenada por Oscar Contreras e produzida pela Produtora 23. Esta peça foi vista por mais de 400.000 espetadores e está em cena há mais de 5 anos em cidades como Madrid e Barcelona, no Teatro Gran Vía e no Club Capitol. Conta com mais de 100 espetáculos em digressão e continua a esgotar salas em Espanha.

A tradução e adaptação em Portugal é de Luís Pacheco, sendo o texto original de Dan Israely.

A partir de 25 de setembro de quinta a sábado às 21h00 e domingos às 17h00 vai estar no Auditório Taguspark em Oeiras.

Aconselhada para maiores de 12 anos, é um espetáculo com duração 70 minutos com intervalo.

Os bilhetes já estão à venda e podem ser adquiridos aqui. Custam entre os 16 a 18 euros.