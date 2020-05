Chegou a sexta-feira, o tão desejado dia da semana. E para que a comemore bem, temos como primeira sugestão o último live da primeira ronda de “Como é Que O Bicho Mexe” de Bruno Nogueira.

Desde há dois meses que, de segunda a sexta, Bruno Nogueira tem animado as noites dos portugueses, a partir das 23h00, com conversas informais com ilustres convidados. Nuno Markl e Filipe Melo são presenças regulares, mas também já se contou com participações únicas e memoráveis — como aconteceu com o live de Eunice Muñoz ou de Vhils, que em plena madrugada de 25 de Abril esculpiu o retrato de Zeca Afonso numa parede de sua casa.

Desde o início desta semana, que já se sabia que esta sexta seria a última do live show do humorista, no entanto, no direto de ontem, Bruno Nogueira revelou que, a pedido da sua filha, o direto desta sexta seria um “até já”, como se de um fim de uma temporada se tratasse — deixando ainda a informação de que a próxima ronda de conversas com amigos de copo de vinho na mão não será de segunda a sexta, mas sim, menos vezes e às 22h00.

Para comemorar este marco, o humorista pediu a todos que o veem, para colocarem luzes de natal nas varandas. Vai aceitar o desafio? Lembre-se o live começa às 23h00. Aceda aqui ao Instagram de Bruno Nogueira.

Vamos a mais sugestões?

Cinema

Europa Film Fest

A que horas: Às horas que o leitor desejar. Os vídeos já se encontram disponíveis.

Onde: No site da Filmin Portugal, que pode ser acedido aqui.

Nota: De 15 a 21 de maio estarão disponíveis gratuitamente na plataforma de streaming oito filmes europeus, a fim de se celebrar os 70 anos do primeiro passo para o estabelecimento da União Europeia. Esta iniciativa foi organizada pelo Parlamento Europeu em Portugal e a Comissão Europeia e nela irá ser destacada a “identidade e diversidade” da Europa. Entre os filmes disponíveis, destacam-se, “Deus existe, o seu nome é Petrunya”, “Mustang” e o “O Fantasma da Sicília”. Ficou curioso? Então, aproveite o serão de hoje para fazer uma sessão de cinema.

Concertos

Concerto de tributo a Freddie Mercury (1992)

Onde: No conta oficial de YouTube dos Queen, à qual pode aceder, aqui .

A que horas: 19h00

Nota: A fim de angariar fundos para ajudar a Organização Mundial da Saúde no combate à Covid-19, os Queen vão transmitir na sua conta de YouTube, durante apenas 48 horas, o concerto de tributo a Freddie Mercury, que se realizou em 1992. Passado cinco meses depois da morte do cantor, Elton John, David Bowie, Guns N’ Roses, U2, George Michael, Paul Young e muito mais, juntaram-se num concerto único, que agora irá estar disponível para todos. Se não quer perder este evento que ficou para a história, só tem de ir à conta oficial dos Queen, no YouTube. E não se esqueça: enquanto está usufruir, também estará a contribuir para luta contra a pandemia.

____________

“Porta EntreAberta na República”

A que horas: 21h30

Onde: Na página de YouTube e Facebook da Associação Cultural Re-Criativa República 14

Nota: A Associação Cultural República 14 de Olhão vai iniciar hoje um ciclo de concertos, que foram gravados e filmados no concerto da associação, assim como concertos ao vivo. A sessão de hoje conta com Al guitarronas Duo, formado por Luís Fialho e André Ramos.

____________

Recital online “250 Anos de Beethoven”

A que horas: 21h30

Onde: Na página de Facebook da Câmara Municipal de Mafra

Nota: A fim de celebrar os 250 anos desde o nascimento de Beethoven, a Câmara Municipal de Mafra irá transmitir um concerto interpretado pelo pianista Adriano Jordão. O concerto será transmitido a partir da Casa da Música Francisco Alves Gato. Se for um apreciador de música clássica, este é um evento a considerar para os programas de logo.

Workshops

Escrita Criativa Online - À Descoberta da Enciclopédia dos Migrantes

A que horas: 18h00

Onde: No zoom, cujo acesso é dado mediante inscrição, que pode ser feita aqui.

Nota: As 400 cartas da “Enciclopédia dos Migrantes”, redigidas em 74 línguas, são o mote de partida para estas sessões de escrita criativa. Nelas ir-se-ão explorar temas como a saudade, a empatia e a distância. Se quer participar nesta iniciativa, não se esqueça de se inscrever. Veja todas as informações, aqui.

Teatro

“Worst of”

A que horas: 21h00

Onde: Sala online do Teatro Dona Maria II, na qual pode entrar a partir daqui.

Nota: Esta sexta o Teatro Dona Maria II disponibiliza mais um novo espetáculo na sua sala de espetáculos online. Desta vez é a peça “Worst of”, criada pelo Teatro Praga. Neste espetáculo ir-se-ão passar os olhos pela história do teatro sob a perspetiva de que o teatro português sofre de “um atraso crónico”, aquando comparado com outras artes. Para dar voz estas “lamúrias” contam-se com atores nacionais de excelência, como Rogério Samora, Márcia Breia, São José Correia e muito mais. Saiba tudo aqui.