"Bruno Nogueira será, a partir de setembro de 2020, reforço da SIC", avança o comunicado oficial da Impresa, grupo de media que detém o canal televisivo.

"Com esta contratação, a SIC consolida a aposta no talento nacional e reforça ainda mais a sua proposta de valor na área do humor, que é estratégica na oferta do entretenimento", segue a nota, elogiando as "múltiplas facetas do talento" e a "enorme capacidade de se reinventar" de Bruno Nogueira.

O comunicado, porém, não adianta que tipo de conteúdos serão criados com o humorista ao leme, referindo apenas que "os projetos criados e encabeçados por Bruno Nogueira serão anunciados a partir de setembro".

O humorista, ator e apresentador regressa assim à SIC, na qual se tornou reconhecido do grande público a partir de 2003, no "Levanta-te e Ri", tendo também criado o programa “Som de Cristal” (2015). Bruno Nogueira participou ainda noutro canal no grupo Impresa, a SIC Radical, tendo sido apresentador do programa "Curto-Circuito".

Bruno Nogueira marcou recentemente o panorama nacional do entretenimento com o “Como é que o Bicho mexe”, um série diária de vídeos gravados em direto através da sua conta de Instagram.

Iniciado meados de março, o que começou por ser um desabafo sobre a pandemia da covid-19 e o confinamento, acabou por se tornar um projeto e um fenómeno cultural que culminou numa ‘arruada’ por Lisboa à procura de luzes de Natal e com a participação de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nélson Évora ou Salvador Sobral, tendo o último direto, em meados de maio, atingido cerca de 175 mil visualizações em tempo real, um recorde nas redes sociais portuguesas.

“O Bruno Nogueira, pela originalidade, pelo desassombro criativo e pela capacidade de fazer bem qualquer desafio a que se proponha, é um ativo muito relevante para a SIC. A sua vontade incondicional em querer desenvolver na SIC as suas ideias está a par da nossa ambição de continuar a inovar e a criar conteúdos com impacto na sociedade. É um orgulho podermos ter uma equipa de elite, que a chegada do Bruno vem robustecer”, afirma Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da IMPRESA.

Já Bruno Nogueira refere: “A liberdade criativa que o Daniel Oliveira e a SIC me oferecem é, mais do que nunca, uma oportunidade irrecusável. Agradeço o convite e a confiança demonstrada neste meu regresso à SIC, e espero estar à altura daquilo a que me proponho. Por outro lado, para o Daniel Oliveira, será o fim de uma época dourada. Nos livros de história da televisão, o Daniel será sempre recordado como «aquele a quem tudo corria bem, até ter contratado o outro». Bem jogado, Bruno. Mal jogado, Daniel”.

Além de ator, apresentador e humorista, Bruno Nogueira é autor de programas como “Último a Sair”, “Os Contemporâneos”, “Odisseia”, “Som de Cristal”, a série “Sara e mais recentemente “Como é que o bicho mexe?” e de espetáculos como “Deixem o Pimba em paz”, “Depois do medo” ou “Sou Do Tamanho Do Que Vejo E Não Do Tamanho Da Minha Altura”. Tem igualmente a crónica diária “Tubo de Ensaio”, na TSF.