A informação é avançada pela própria casa de leilões, a empresa internacional Christie’s.

De acordo com um comunicado divulgado pela empresa, vão ser leiloados seis pares de cadeiras da coroação. "A venda irá transforma-se em fundos para quatro instituições de caridade escolhidas por pelo Rei Carlos III e pela Rainha Camila: Emmaus UK, SafeLives, The Prince’s Trust e The Prince’s Foundation", referem.

Explicam também que estas cadeiras foram usadas por membros da família real e altos cargos da sociedade britânica no dia da coroação, a 6 de maio deste ano, e foram especialmente encomendadas pelos monarcas.

O leilão das cadeiras será acessível globalmente online e terá lugar na plataforma The Collector, a plataforma internacional da Christie's para Artes Decorativas. A licitação destas cadeiras irá começar no dia 13 de outubro e vai encerrar no dia 3 de novembro de 2023. O produto das vendas será dividido igualmente entre as quatro instituições de caridade.

Sobre as cadeiras, sabe-se que foram criadas pelo carpinteiro NEJ Stevenson, de Rugby, em colaboração com a Snowdon School of Furniture. Ao todo, foram feitas 100 cadeiras deste tipo para o evento, em que foi usada madeira de carvalho britânico de origem sustentável.

O estofo das 100 cadeiras foi concluído pela equipa da Royal Household Upholstery nas suas oficinas em Frogmore, Windsor.

Dois pares de cadeiras serão disponibilizados em Londres, Nova Iorque e Paris em dias consecutivos no The Collector. Segundo o site, esperam conseguir vendê-las entre as 2.000 e as 4.000 libras em Londres, os 3.000 e os 5.000 dólares em Nova Iorque e os 2.000 e os 4.000 euros em Paris.

Depois destes leilões, a Christie's irá também vender outras cadeiras usadas na coroação, via venda privada, cujo dinheiro também irá reverter para as mesmas instituições de caridade.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, quem se sentou originalmente nelas no dia da coroação nunca será revelado.

Segundo o jornal, é comum vender-se as cadeiras das coroações no Reino Unido, como forma de recuperar o dinheiro investido no evento. Os participantes na coroação da Rainha Isabel II, em 1953, tiveram oportunidade de comprar as suas cadeiras posteriormente, como parte de uma tradição real.

Em 2012, a Christie's vendeu um par de cadeiras da coroação de Isabel II, em carvalho, feitas pela W Hands & Sons e marcadas com os números 467 e 468, por 7.500 libras.

Cadeiras mais antigas feitas para a coroação do rei George VI, em 1937, foram vendidas no passado entre 2.000 e 3.000 libras, segundo o jornal.