Dia 22 de dezembro, pelas às 18h00, nove artistas nacionais vão atuar no Salão Preto e Prata num momento musical encantado pela magia da Disney. Os bilhetes já se encontram à venda e os fundos revertem na totalidade para a missão do Café Joyeux.

Tiago Bettencourt, Tiago Nacarato, Iolanda, Rita Rocha, Milhanas, Latte (Carolina Leite), Pedro Vaz, Tune Up Voices e Miguel Carmona são os artistas confirmados, que vão dar voz aos clássicos da Disney por um futuro mais autónomo e inclusivo para jovens com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento (DID). Sofia Cerveira e Bibá Pitta, que têm estado ligadas ao Café Joyeux desde o início do projeto, serão as anfitriãs do evento.

“Nesta sexta edição do nosso concerto solidário, queremos celebrar a magia do Natal com todos os portugueses e agradecer o apoio que nos têm dado, desde o início, e que nos permitiu abrir, até à data, quatro cafés-restaurantes nas zonas de Lisboa e Cascais.”, salienta Filipa Pinto Coelho, Presidente da Associação VilacomVida e CEO do Joyeux em Portugal. “Estamos muito felizes por poder contar com a parceria da Disney, que este ano se junta a nós para ajudar dar voz e a fazer crescer esta missão e aproximar a sociedade da diferença um pouco mais todos os dias.”, acrescenta em comunicado enviado ao SAPO24.

Os bilhetes já estão à venda aqui e custam 20 euros por adulto e 10 euros para crianças dos 4 aos 12 anos. À semelhança do ano passado, há também packs especiais para famílias (4 pessoas), no valor de 50 euros, e para empresas (4 pessoas), no valor de 70 euros.

Para quem não tem possibilidade de se juntar a este evento solidário, é possível contribuir fazendo um donativo aqui. A totalidade da receita da venda dos bilhetes reverte para as 2 mil horas de formação de jovens-adultos com DID nos Cafés Joyeux ao longo do próximo ano.

As portas do Foyer do Casino abrem às 15h30 para uma venda de Natal solidária com produtos Joyeux e com atividades para entreter as famílias. Os mais pequenos podem ainda escrever a sua Carta ao Pai Natal, comprar pipocas, fazer pinturas faciais e aproveitar um photoboot.

Recorde-se que o Café Joyeux é a primeira família de cafés-restaurantes solidários e inclusivos, nascida em França em 2017, que emprega e forma pessoas com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento. Um conceito pioneiro trazido para Portugal pela Associação VilacomVida em 2021, data em que abriu o seu primeiro café-restaurante na Rua de São Bento, em Lisboa.

A VilacomVida conta atualmente com um total de 4 Cafés Joyeux em Lisboa e Cascais e gere uma loja da Zara Home, parte do projeto “For & From”, situada no Freeport Lisboa Fashion Outlet, em Alcochete, empregando diretamente um total de 43 pessoas com dificuldades que pode conhecer neste artigo do SAPO24.