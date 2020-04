Em comunicado, o presidente da Câmara do Crato, no distrito de Portalegre, Joaquim Diogo, justifica que “não se encontram reunidas as condições sociais, económicas e culturais” para a realização dos dois certames, que tradicionalmente decorrem, em paralelo, no final do mês de agosto.

“É uma decisão difícil, em tempos difíceis, mas que se revela da maior importância face à batalha que o mundo inteiro está a enfrentar”, considera.

O autarca mostra-se convicto de que em 2021 regressarão tanto o histórico festival de música como a Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato.