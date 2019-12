"O ambicioso formato que os Capitão Fausto levam ao Campo Pequeno marca a passagem de um ano sobre a edição do seu quarto álbum de originais", pode ler-se num comunicado hoje enviado.

O concerto no Campo Pequeno está marcado para o dia 7 de março.

Aos Capitão Fausto junta-se a Orquestra Filarmonia das Beiras, composta por 48 músicos de cordas, sopros e percussão.

Os bilhetes já se encontram à venda e os preços variam entre os 17,50 euros (Galeria 2.ª) e os 25,00 euros (Camarotes 1.ª).

Ainda este mês, a sala lisboeta no Cais do Sodré Musicbox recebe no dia 25 de dezembro, já com lotação esgotada, a terceira edição do concerto de Natal dos Capitão Fausto.



Agenda 2020 dos Capitão Fausto

18 Jan Ílhavo, Centro Cultural

24 Jan Ovar, Centro de Artes

25 Jan Guimarães, Vila Flor

30 Jan Guarda, TMG

31 Jan Beja, Pax Julia

07 Fev Coimbra, TAGV

08 Fev Castelo Branco, Avenida

14 Fev Torres Vedras, Teatro Cine

15 Fev Oliveira de Azeméis, Gemini

28 Fev Melgaço, Casa da Cultura

29 Fev Arcos de Valdevez, Sons de Vez