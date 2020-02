Os nomeados à 2.ª edição dos Play, prémios que querem premiar a melhor música produzida e consumida em Portugal, foram anunciados hoje em conferência de imprensa no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, espaço que voltará a acolher a cerimónia de entrega dos galardões, que será exibida em direto na RTP.

A cerimónia de entrega dos Play está marcada para as 21:00 de 25 de março e será transmitida em direto na RTP1, RTP Internacional, RTP África e RTP Play. Nessa noite serão premiados 13 artistas, dos 44 nomeados, e ao palco do Coliseu receberá nove atuações musicais.

Nesta edição foram suprimidas duas categorias que estiveram a prémio no ano anterior: Melhor Artista Internacional e Melhor Canção Internacional. Estas foram substituídas pelas categorias de Melhor Artista Masculino; Melhor Artista Feminino; Melhor Álbum Jazz e Melhor Álbum Música Clássica/Erudita. Por anunciar ficaram os artistas destas duas últimas categorias; os seus nomes serão escolhidos por um júri da especialidade e os nomes dos nomeados anunciados em breve.

Os vencedores da maior parte das categorias são escolhidos por júris compostos por figuras do meio da música portuguesa — e que pode ser consultado aqui. O Play de Melhor Canção é atribuído pelo público e os prémios de carreira e da crítica não terão nomeados, sendo escolhidos por elementos da Audiogest, cooperativa GDA - Gestão de Direitos dos Artistas e Associação PassMúsica, e por críticos de música, respetivamente.

Os nomeados

Melhor Grupo

Capitão Fausto

Expensive Soul

Mão Morta

The Gift

Melhor Artista Masculino

Diogo Piçarra

Fernando Daniel

Salvador Sobral

Slow J

Melhor Artista Feminino

Aldina Duarte

Ana Bacalhau

Blaya

Lena D’Água

Melhor Álbum

“Aqui Está-se Sossegado” - Camané & Mário Laginha

“A Invenção do Dia Claro” - Capitão Fausto

“#FFFFFF” Profjam

“You are forgiven” - Slow J



Melhor Álbum Fado

“Aqui Está-se Sossegado” - Camané & Mário Laginha

“Respeitosa Mente” - Ricardo Ribeiro

“Roubados” - Aldina Duarte

“Um Fado ao Contrário” - Pedro Moutinho

Vodafone Canção do Ano

“Amor, a nossa vida” - Capitão Fausto

“Bairro” - Wet Bed Gang

“Bússola” - Nenny

“Também sonham” - Slow J

Prémio Lusofonia

“Menina Solta” - Giulia Be

“Sonhos” - Tainá

“Um Pôr do Sol na Praia - Silva & Ludmilla

“Terremoto” - Anitta & Kevinho

Melhor Videoclipe

"Catavento da Sé" - António Zambujo

"Hear from You" - Branko, Sango, Cosima, ProfJam

"Grande Festa" - Lena D'Água

"Verão" - The Gift



Artista Revelação

Bárbara Tinoco

Murta

Nenny

Tiago Nacarato

À semelhança do ano passado, a cerimónia será apresentada por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves e contará com várias atuações musicais.

Os Play são uma iniciativa da associação PassMúsica, que representa artistas, bandas e editoras discográficas, em parceria com a RTP e a Vodafone.

Na 1.ª edição, cujos vencedores foram conhecidos em abril do ano passado, o cantor Dino D'Santiago foi o mais premiado.