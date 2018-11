Os norte-americanos Car Seat Headrest e o músico britânico Kamaal Williams juntam-se ao cartaz da próxima edição do Vodafone Paredes de Coura, que regressa à Praia Fluvial do Taboão de 14 a 17 de agosto, anunciou hoje a promotora Ritmos.

Os Car Seat Headrest, que surgiram inicialmente como um projeto a solo de Will Toledo, atuam a 15 de agosto, e Kamaal Williams, o versátil artista Henry Wu, sobe ao palco do festival a 17 de agosto.

No cartaz da edição de 2019 do Vodafone Paredes de Coura estavam já garantidos os norte-americanos The National, o norueguês Boy Pablo e a dupla francesa Acid Arab.