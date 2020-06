Inauguração da 22.º PortoCartoon

O quê: Organizada pelo Museu Nacional da Imprensa, a mostra apresenta setenta caricaturas de Einstein, com desenhos vindos da Nova Zelândia até ao México, passando pelo Vietname, China e Índia, por África (Angola e Marrocos) e por vários países da Europa. Brasil, Irão e Portugal. A exposição mostra apenas uma parte das mais de 230 obras recebidas nesta categoria, no Museu Nacional da Imprensa (MNI), com curadoria de Luiz Humberto Marcos, diretor do MNI

Quando: Hoje às 18h00. Patente até dia 18 de setembro

Onde: Reitoria da Universidade do Porto

Início do "Mercado do Filme Online" do Festival de Cannes

O quê: Festival de Cannes lança um mercado online criado neste ano especial de 2020, com o objetivo de continuar a apoiar a indústria cinematográfica internacional e ajudar profissionais. O mercado reúne mais de 8.500 participantes e apresenta mais de 1.200 exibições on-line e 2.300 longas-metragens estarão disponíveis para compra no site do festival

Quando: Até 26 de junho

Onde: Online

Abertura da exposição "Público/Privado - Doce Calma ou Violência Doméstica?"

O quê: A mostra, com curadoria de Miguel Sousa Ribeiro, reúne obras de 24 artistas: Ângela Ferreira, Brígida Mendes, Carlos Bunga, Catarina Botelho, Cecília Costa, Eduardo Souto de Moura, Fernanda Fragateiro, Igor Jesus, Inês d'Orey, Joana Vasconcelos, João Galrão, João Leonardo, João Paulo Serafim, Jorge Molder, José Bechara, José Pedro Cortes, José Pedro Croft, Luísa Cunha, Miguel Ângelo Rocha, Noé Sendas, Nuno Cera, Pedro Barateiro, Rodrigo Oliveira e Teresa Braula Reis

Quando: Hoje, das 10h00 às 18h00. Até 18 de outubro

Onde: Centro de Artes de Sines

Medeia Nimas prossegue ciclo dedicado a Luis Buñuel

O quê: O Cinema Medeia Nimas marca o regresso após estes meses de confinamento com a segunda fase do ciclo Buñuel. Este segundo momento foca-se sobretudo na fase europeia do cineasta, e é composta por 10 filmes, 8 deles e

Quando: Programa para hoje: 13h00 - Exibição de "O anjo exterminador" (1962), de Luis Buñuel (cópia digital restaurada); 16h00 - Exibição de "Este obscuro objeto do desejo" (1977), de Luis Buñuel (cópia digital restaurada); 19h00 - Exibição de "A via láctea" (1969), de Luis Buñuel (cópia digital restaurada); 21h30 - Exibição de "L´rio branco" (2016), de Hideo Nakata

Onde: Cinema Medeia Nimas (Avenida 5 de Outubro 42), Lisboa