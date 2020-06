De acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado, “Carlão atua no Cine-Teatro de Rio Maior, Kátia Guerreiro é apresentada pelo Museu do Fado no Capitólio, em Lisboa, e a Casa da Cultura de Ílhavo recebe Herman José”.

“São agora 24 concertos, de 24 artistas, em 24 salas distribuídas por 22 cidades de norte a sul do país, que no dia 20 de junho de 2020 decorrem em simultâneo, a partir das 21:30”, lê-se no comunicado.

Os bilhetes custam dez euros e as receitas de bilheteira revertem para o fundo de emergência criado pela Audiogest e GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, para apoiar os profissionais das artes.

O público é convidado a levar alimentos que serão recolhidos e distribuídos pela União Audiovisual, “junto dos profissionais dos setores das artes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade alimentar”.

Além de Carlão, Kátia Guerreiro e Herman José, o festival conta com atuações de António Zambujo, Agir , Ana Moura , Aurea , Bárbara Tinoco , The Black Mamba , Carolina Deslandes , Clã , Camané , D.A.M.A., Diogo Piçarra, Fernando Daniel , Gisela João, Miguel Araújo, Pedro Abrunhosa , Rita Redshoes, Samuel Úria , Salvador Sobral , The Gift , Tiago Bettencourt e Tiago Nacarato .