Desta vez o rei adotou 31 novas galinhas nos jardins de Highgrove e até deu o nome, Henrietta, a uma das suas novas amigas com penas.

As galinhas ganharam até o sua própria Highgrove House no galinheiro real.

Numa publicação conjunta com as redes sociais da família real, o British Hen Welfare Trust, uma instituição de caridade que chama a atenção para a realidade das galinhas em gaiolas no Reino Unido e tem como atividade resgatar estes animais em fim de vida e realocá-las como animais de estimação, anunciou esta nova adição no jardim real.

Nesta publicação na rede social Instagram a instituição salientou: "Damos as boas-vindas a Henrietta no seu novo galinheiro! Sua Majestade, o Rei, realojou as nossas galinhas em Highgrove Gardens em Gloucestershire. A nossa milionésima galinha, chamada Henrietta por Sua Majestade, juntamente com 30 amigos emplumados estão a acomodar-se no seu maravilhoso novo lar, tendo chegado na semana passada".

A instituição de caridade trabalha para salvar e realojar mais de 60.000 galinhas poedeiras comerciais todos os anos com a ajuda de 1.400 voluntários.

Recorde-se que a Highgrove House é a casa da família de Carlos III desde 1980, onde morou pela primeira vez com Diana, Princesa de Gales, e seus dois filhos, o Príncipe William e o Harry.

Os jardins da casa do século XVIII estavam cobertos de vegetação quando o então Príncipe de Gales comprou a propriedade, mas desde então renasceram e recebem atualmente cerca 40.000 visitantes por ano.