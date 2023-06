De forma a celebrar o Dia Mundial da Criança, o SAPO24 desafiou as crianças a escreverem uma carta aos crescidos. Agora, ao longo do mês de junho, publica as carta que recebeu onde as crianças dizem aos mais velhos aquilo que pensam, e que sempre lhes quiseram dizer.

Aos meus Pais, aos meus Avós, ao meu irmão, aos meus familiares e amigos adultos Sou criança, tenho os meus direitos e, por isso, dêem-me o meu espaço como criança. Deixem-me brincar, fazer traquinices, deixem-me ter a minha personalidade. Amanhã serei adulto, como vocês, e saberei respeitar as crianças, em que então me reverei. Feliz Dia da Criança para todas as crianças do mundo inteiro, com um grande Xi-coração! Miguel Rebelo, 7 anos *Imagem meramente ilustrativa, não representa a criança autora da carta