Esta inauguração resulta de um Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Associação Musical das Beiras / Orquestra Filarmonia das Beiras, que envolve o apoio institucional, logístico e financeiro da Câmara, no valor de 50 mil euros/ano, para a realização das atividades da Associação Musical das Beiras (concertos, ações de atração de novos públicos, formação orientada para as escolas, espetáculos teatrais com música, óperas e grupos de câmara).

Este edifício, até hoje conhecido como Centro Cívico de Aradas, foi recentemente requalificado, num investimento de 1.1 milhões de euros por parte da CMA, para dar uma nova vida a um espaço destinado à realização de atividades culturais.

A Casa da Música será parte integrante do Quarteirão de Artes e Cultura de Aveiro.