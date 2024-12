Oito artistas dão a voz a oito dias de concertos, que prometem trazer um novo dinamismo ao palco do Teatro Armando Cortez. O cartaz conta com vozes portuguesas bem conhecidas como Camané (13 de janeiro), Marisa Liz (14 de janeiro), Paulo de Carvalho (20 de janeiro), Toy (21 de janeiro), José CID (27 de janeiro), Ana Bacalhau (28 de janeiro), Carolina de Deus (3 de fevereiro) e Marco Rodrigues (4 de fevereiro).

O "Festival Na Minha Casa" assume uma componente solidária, com os artistas a oferecerem as receitas à Casa do Artista, contribuindo assim para a requalificação do Teatro.

“A ideia deste Festival é que tanto os artistas como o público se sintam, de facto, em casa. Porque a Casa do Artista é isso mesmo, é a Casa de todos nós. Assume ainda uma componente solidária relevante pois os artistas têm sempre esta capacidade extraordinária de mobilização em torno de Causas. E esta é uma Causa / Casa muito importante para a classe artística, muito acarinhada por todos nós”, sublinha José Raposo, presidente da Direção da Casa do Artista, em comunicado enviado ao SAPO24.

A cada concerto, o palco do Teatro Armando Cortez será transformado numa sala de estar, criando um ambiente acolhedor, onde os oito artistas farão do espaço a ‘casa’ para receber o público com oito concertos surpreendentes e intimistas.

Os bilhetes para os concertos têm um custo único de 25 euros e já estão à venda aqui.