A Fundação de Serralves anunciou em janeiro que aquele equipamento, com projeto do arquiteto Álvaro Siza Vieira, abriria portas no primeiro semestre do ano, com António Preto como diretor, e duas exposições dedicadas ao realizador português de "Aniki Bóbó" e "O Gebo e a Sombra", que morreu a 02 de abril de 2015, aos 106 anos.

De acordo com a programação distribuída pela instituição, no início de 2019, uma das mostras será permanente e será completada com uma programação constante sobre a obra do cineasta.

A Lusa tentou obter mais informações sobre o espaço junto do seu diretor e de Serralves, mas ambos remeteram esclarecimentos adicionais para mais tarde.

Em 2017, a presidente do Conselho de Administração de Serralves descreveu que o espaço seria dotado de um anfiteatro e de um local para exposições, a construir no extremo nordeste do Parque, aproveitando a antiga garagem do conde de Vizela.

Ministério do Planeamento e Infraestruturas anunciou em 2016 a aprovação da candidatura a fundos comunitários da Fundação de Serralves para o projeto, que representa um investimento de 3,7 milhões de euros.