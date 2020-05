O “Blast From the Past” é uma das rubricas do podcast "Start Now, Cry Later", uma empreendimento Startup Portugal conduzido pela jornalista Mariana Barbosa. Nesta rubrica, a Startup Portugal mergulha nos anais da história para encontrar as tecnologias que se esperavam mortas, mas continuam saudáveis. Como é o caso das cassetes — sim, esse paralelepípedo que detinha o monopólio de distribuição de música, principalmente romântica e o dito Pimba, em bombas de gasolina.

Esperamos todos que um objeto tão volumoso em relação ao tempo de música que consegue aguentar estivesse completamente fora de circulação na era do streaming, do Spotify, do YouTube e do consumo massificado de dados convertidos em sons. Estragamos-vos desde já o final deste texto para vos dizer: tal não aconteceu. Parafraseando Mark Twain, aquando se fez circular notícias da sua morte de forma prematura, os rumores sobre a morte da cassete são francamente exagerados. Mais ainda em Portugal do que noutros pontos do mundo. Mas já lá vamos.

A cassete é uma parte fundamental da partilha de música dos anos 90, sendo mesmo a tecnologia essencial para alguns dos impérios de hip hop que surgiram nos Estados Unidos, por exemplo. A cassete, pela sua produção barata e formato relativamente portátil, serviu como principal meio de distribuição de artistas alternativos até que a indústria não pudesse ignorar mais o seu potencial comercial.

O próprio 50 Cent, nome essencial do hip hop na viragem do século, começou a ganhar reputação pelas constantes “mixtapes” (cassetes gravadas em formato caseiro) que colocava a circular, e foi assim que captou a atenção do lendário produtor Dr. Dre. Mesmo antes de Curtis Jackson, nome civil do rapper 50 Cent, os lendários Wu-Tang Clan varreram as ruas de Nova Iorque com as suas cassetes, empreendimento que lhes valeu o estatuto de que hoje gozam — não é por acaso que constam do círculo de amigos de Bill Murray.