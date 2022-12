Depois de Castelo Rodrigo, em 2021, foi a vez de Castelo Novo receber a distinção de uma das "Melhores Aldeias Turísticas", atribuída pela Organização Mundial de Turismo (UNWTO, na sigla em Inglês).

São já duas as Aldeias Históricas de Portugal que figuram entre as “Melhores Aldeias Turísticas” de todo o mundo, na sequência de candidaturas desenvolvidas pela Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico.

A segunda edição da iniciativa “Best Tourism Villages by UNWTO” contou com 130 aldeias candidatas de 57 países. A distinção teve como uma das premissas a predisposição dos municípios para a promoção e a preservação do legado cultural e histórico, promovendo o turismo sustentável das candidatas.

No caso de Castelo Novo valeram alguns projetos como a “Mobilidade Urbana Sustentável”, desenvolvido em parceria com a Renault Portugal, a implementação da rede de fibra ótica, com a Altice, e uma série de medidas no campo da acessibilidade.

O presidente das Aldeias Históricas de Portugal, Carlos Ascensão, afirmou em comunicado enviado às redações que se trata de "uma distinção que confirma o mérito do trabalho desenvolvido pela Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico e pelos diversos agentes no território".

Já o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, sublinhou que esta "excelente notícia para as Aldeias Históricas de Portugal, para Castelo Novo e para o concelho do Fundão, representa um reconhecimento de muitos anos de valorização dos recursos fundadores da Rede Aldeias Históricas de Portugal, uma das mais relevantes da nossa região e do país. Acreditamos que a valorização de Castelo Novo, nomeadamente do seu património arquitetónico e natural da Serra da Gardunha, a par do seu património cultural ligado à agricultura, cruzado com o turismo de experiências, a mobilidade e a acessibilidade foram temas valorizados pelo júri da Organização Mundial do Turismo", disse.

"Este reconhecimento funcionará como um novo impulso na atração turística para Castelo Novo, para a rede AHP e para a região, assim como um atrativo de uma nova geração de investimento privado que se está a localizar na Aldeia Histórica de Castelo Novo", espera o autarca.

O anúncio oficial das “Melhores Aldeias Turísticas 2022” aconteceu esta terça-feira e a cerimónia da entrega da distinção está agendada para os dias 27 e 28 de fevereiro de 2023, na Arábia Saudita.