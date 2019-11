A informação foi divulgada hoje à imprensa pelo Teatro Nacional D. Maria II, onde Tiago Rodrigues é diretor artístico, depois de ter sido avançada na edição de hoje do matutino Público.

A peça que o artista português irá estrear naquela companhia com sede em Statford-Upon-Avon, terra natal do autor inglês, trata-se de uma dramaturgia própria a partir da adaptação dos romances “Ensaio sobre a lucidez” e “Ensaio sobre a cegueira” — ambos de José Saramago — e com a qual Tiago Rodrigues abre uma iniciativa designada Projekt Europa, daquela companhia inglesa, que congrega uma seleção espetáculos, colaborações e atividades, a realizar, em 2020, em duas salas da companhia – Swan Theatre e The Other Place.

“Blidness and Seeing” estará em cena, no Swan Theatre, até 26 de setembro de 2020, com interpretação de atores daquela companhia inglesa, ainda que a equipa técnica, que deverá estar concluída até dezembro deste ano, vá incluir portugueses, avançou à Lusa o diretor artístico do D. Maria II.

Este projeto resulta de um diálogo iniciado há mais de um ano com a companhia inglesa que, na altura, pretendia que o criador português pudesse explorar a “ideia das grandes narrativas europeias continentais” e isso, de alguma forma, “fizesse eco” com o trabalho daquela companhia em torno das grandes histórias da literatura inglesa.