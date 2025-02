Aos 82 anos, Harrison Ford tem muito pouco a provar ao mundo. Deu vida a Han Solo em 4 filmes do Star Wars. Indiana Jones em 5. Rick Deckard em “Blade Runner” e “Blade Runner 2049” e, representou, também por duas vezes a popular personagem Jack Ryan em “Clear and Present Danger” e “Patriot Games”.

Desde o início do milénio, já deteve o recorde do Guiness Book para o Ator cujos filmes tiveram maior receita de bilheteira, mas perdeu essa posição para Samuel L. Jackson em anos recentes. Não é que esta seja uma “medalha” que o ator está à procura, se bem que em várias das entrevistas que tem feito nos últimos anos para promover os seus filmes, o dinheiro tem sido um fator importante. Só na última década, Ford regressou às suas personagens icónicas de Star Wars, Blade Runner e Indiana Jones, e a esse esforço esteve certamente associada uma carinhosa compensação financeira.

Também quer dizer "Acho Que Vais Gostar Disto"? Pode subscrever aqui a newsletter Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as terças e sextas-feiras oferece as melhores recomendações de coisas para ver, ouvir, ler e fazer.

Também neste período, com o boom do streaming, o ator deu o salto para a “televisão”, primeiro como protagonista em “1923”, o spinoff de Yellowstone disponível na Sky Showtime, e como o adorável psicólogo em “Shrinking”, que já lhe devia ter valido pelo menos um Emmy. Com uma carreira tão recheada, quando foi anunciado que ia entrar no mundo da Marvel, muitas pessoas acharam estranho a escolha de Ford para integrar o este universo, numa altura em que a sua popularidade está longe do que já foi.

Em “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, já disponível nas salas de cinema portuguesas, o ator americano representa Thaddeus “Thunderbolt” Ross, uma personagem que desde 2008 vinha sendo desempenhada por William Hurt, que faleceu em 2022. Neste novo filme, Ross é eleito como Presidente dos EUA (a segunda vez que Harrison Ford desempenha um depois de “Air Force One”) e será o principal inimigo de Sam Wilson (Anthony Mackie) ao transformar-se no “Red Hulk”.

Vê aqui o trailer.

O legado dos filmes de Chris Evans como Capitão América ainda está muito presente e das dezenas de histórias que foram lançadas pela Marvel nos últimos 15 anos, estão certamente entre os melhores. Por isso, existe uma pressão e uma expectativa adicionais para que este possa “correr bem” e traçar um caminho de sucesso para a Marvel. Más reviews não impedem um filme de ter boa bilheteira, mas para já, as primeiras reações de fãs e críticos não tem sido as melhores. No Rotten Tomatoes, a pontuação está com 49% e no IMDb com 5.9/10.

A presença e o carisma de Ford poderão ser importantes nos próximos filmes da Marvel, mas serão suficientes para superar a fadiga de super-heróis que até os fãs mais acérrimos parecem sentir nos últimos anos?

Mantendo-se esta tendência, o novo filme está longe de entrar no top de filmes mais bem cotados da sua longa carreira. Sabes quais são?

Aqui ficam recomendações para o teu fim-de-semana, sozinho ou acompanhado.

Nota: Usámos números do Rotten Tomatoes e para haver mais diversidade tentámos não repetir filmes do mesmo franchise em que o ator esteve envolvido e verificámos a disponibilidade no streaming.

Clear and Present Danger, disponível na Sky Showtime

disponível na Sky Showtime Working Girl (1990), disponível no Disney+

disponível no Disney+ Blade Runner (1982), disponível na Max

disponível na Max Indiana Jones: Salteadores da Arca Perdida (1981), disponível na Sky Showtime

disponível na Sky Showtime Star Wars: The Empire Strikes Back (1980), disponível na Disney+

Na Internet, no mundo e na cultura pop

Dia de São Valentim. Para quem quer na mesma uma lista de sugestões.

Vocal Emotion. Conheçam melhor o coletivo musical que vai passar pelos Coliseus de Lisboa e do Porto e ainda pelo Coliseu Micaelense.

A$AP Rocky. Qual será o desfecho do julgamento do rapper americano?

James Bond. Há uma luta pelos direitos de contar as histórias do popular agente secreto britânico.

Selena Gomez. A atriz e cantora americana vai lançar um novo álbum no próximo mês, com o noivo, o produtor Benny Blanco.

Saturday Night Live. O incrível anúncio dos convidados para o 50º aniversário do popular programa de comédia americano.

Os novos trailers