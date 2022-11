“Descobertas Europeias: do novo mundo às novas tecnologias” é uma “exposição transmedia” que pretende “exibir alguns dos tesouros documentais europeus guardados em arquivo desde tempos remotos”, como cartas, livros, fotografias, imagens de raios X, desenhos, mapas ou relatórios datados do início da Idade Média ao século XX, explica a folha de sala da exposição.

Patente até dia 23 de janeiro, aquela exposição está integrada no projeto “Tesouros Digitais Europeus”.

“Descobertas Europeias: do novo mundo às novas tecnologias”, que já esteve patente em 2021 na Torre do Tombo, em Lisboa, mostra documentos originais do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, documentos de oito países distribuídos por expositores interativos e que permitem experienciar a tecnologia da realidade aumentada, videojogos e vídeos informativos.

A par daquela exposição, são inauguradas mais três, resultantes de uma parceria com a Estação Imagem e com a Câmara Municipal de Coimbra, sendo que uma delas é uma mostra dos trabalhos vencedores do Prémio Estação Imagem 2022 Coimbra.

Vão, assim, ser expostos trabalhos de Adra Pallón, grande vencedor do galardão com "Fogo e Cinza", Rui Duarte Silva, Leonel de Castro, José Sarmento Matos, Brais Lorenzo Couto, Alex Paganelli e David Tiago, escolhidos por um júri composto por David Furst, Newsha Tavakolian e Daniel Berehulak.

"Interior" de Ricardo Lopes, desenvolvido no âmbito da Bolsa Estação Imagem 2020 Coimbra, durante 2020, 2021 e 2022, apresenta imagens de “um país à vista de todos, que se perde no esquecimento dos que habitam longe [do interior]” e ficará em exposição até 22 de janeiro.

“O inverno vermelho de Bucha", de Daniel Berehulak, ficará patente até 05 de fevereiro, sendo o resultado das várias semanas do autor na Ucrânia, a documentar crimes de guerra naquela localidade, um subúrbio perto de Kiev ocupado por tropas russas.

As quatro mostras podem ser visitadas de terça a sexta-feira das 10:00 às 18:00 e aos sábados, domingos e feriados entre as 15:00 e as 19:00.