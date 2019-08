"Hoje em dia preocupamo-nos com a comida, sabemos mais sobre nutrientes. Para viver bem, só existem três segredos: comer bem, dormir bem e fazer desporto. Por isso estas três coisas estão na moda", explica.

A exigência e o conhecimento dos clientes é, diz Stanisic, uma mais-valia, porque o tornam "mais cuidadoso" e em constante evolução: "Neste tipo de negócio ficar parado é uma estupidez".

O programa televisivo que o 'chef' apresenta - e cujos episódios para a terceira temporada começam a ser gravados em setembro - não "mudou em nada" a sua personalidade, e a "realidade pura e dura" de "Pesadelo na Cozinha" acaba por funcionar como uma tentativa de "mudar mentalidades" de proprietários de restaurantes que "estão a fazer as coisas erradamente".

Ljubomir Stanisic esteve várias vezes aos Açores nas últimas semanas, quer para o lançamento do restaurante Liquen, quer para formações na ilha de São Jorge, onde é consultor.

A conversa com a agência Lusa decorreu, todavia, num momento de descontração, a bordo de um barco de pesca desportiva de Carlos Linhares, um "amigo" e "grande companhia" para um dia de pesca no mar açoriano.

"Nem o conhecia da televisão, a primeira vez que o vi pensava que era jogador de futebol", conta, entre risos, Carlos Linhares - antigo camionista, padeiro, coveiro e eletricista, entre outras profissões -, que espera no futuro colaborar com o 'chef' para oferecer aos clientes uma vertente gastronómica nas suas pescarias.

Por agora, Stanisic vai dar "algumas dicas", coisas "simples e práticas", de produtos e pratos que possam ser servidos a bordo.

Um peixe-porco foi o destaque maior da pescaria de Ljubomir. Mas o mais importante foi "a melhor companhia do mundo" e o "relaxar, a inspiração".

"Quando estou no barco não penso em nada. E quando penso é só em coisas boas. Estar no mar é como estar no 'spa'. É uma terapia. E adoro o mar bravo, forte. E a partir de hoje vamos fazer uma parceria, isso é certo. Ele vai mandar-me clientes [para o restaurante] e eu vou cozinhar para os clientes dele no barco. Isso é certo", concretiza o chefe de cozinha.