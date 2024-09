Na edição de 2024, o festival Chefs on Fire trouxe ao recinto da Feira de Artesanato do Estoril, pratos confecionados por 27 chefes nacionais e 3 internacionais, que deram a conhecer as respetivas cozinhas do Equador, França e Angola. Um grupo que conta com oito estrelas Michelin, mas também, como é habitual, com novos talentos que o evento procura dar a conhecer - ou a provar, para sermos mais rigorosos.

A lista de petiscos é extensa e diversificada para os vários paladares e apetites, dos sofisticados aos populares ou mesmo a uma combinação dos dois. Exemplos: houve yakiankou de tamboril em citronela, satay e legumes da época por Paulo Alves / Praia no Parque lado a lado com bifana de moreia grelhada, molho de leitão e salada montanheira de João Sá / Sála e com torresmo com enguia fumada do Ofício. Carne e ppeixe, vegetariano, doce e salgado, as opções e combinações são muitas.

Em comum, o fogo: todos os pratos derivam desse elemento que dá nome ao festival - e que não passa despercebido no plaladar, claro, mas também no cheiro e no firepit de 90 metros quadrados no recinto.

Este ano, o cartaz musical trouxe ao Estoril 12 concertos onde se destacam nomes como Capitão Fausto, Bárbara Tinoco e Buba Espinho.

No final de uma semana marcada por incêndios em Portugal, o Chefs on Fire associou-se às iniciativas de apoio aos bombeiros, convidando os clientes a juntarem-se a uma campanha de recolha de fundos no recinto, promovendo também um minuto de silêncio na abertura de portas na 6ª feira e na cerimónia de entrega de fundos este domingo. Aos bombeiros de Cascais e Estoril que apresentem o seu cartão na bilheteira do recinto foi dada entrada gratuita.

"O Chefs on Fire é, desde 2018, um importante exemplo da relevância de utilizar o fogo de forma segura e responsável e do quanto esse elemento é e será parte da nossa história e gastronomia. Com essa responsabilidade em mente, o festival é desenhado e produzido com apoio dos Bombeiros, de quem somos parceiros desde sempre e que apoiamos de forma tangível com meios e recursos. Essa parceria tem vindo a permitir que o evento aconteça em total segurança, bem como sem qualquer prejuízo de meios ou operativos no terreno - não correndo assim o risco desses meios não estarem disponíveis noutros locais onde sejam necessários", refere a organização da iniciativa.

O festival segue agora de Cascais para uma primeira edição em Madrid no fim de semana de 5 e 6 de outubro e regressa a Portugal no fim de semana de 19 e 20 de outubro, em Foz Côa.

Como tudo começou: