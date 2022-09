Este fim de semana, 17 e 18 de setembro, a Fiartil - Feira de Artesanato do Estoril recebe a 4ª edição do Chefs on Fire. O programa conta com 28 chefs, 9 dos quais são mulheres e com nomes bem conhecidos do público como Henrique Sá Pessoa, Kiko Martins e Noélia Jerónimo, entre muitos outros. O mesmo acontece na música que leva ao placo nomes como Jorge Palma, Dino D" Santiago , Carolina Deslandes, David Fonseca (também entre outros).

Cada chef vai cozinhar um prato numa das quatro categorias: carne, peixe, vegetariano ou sobremesa. A edição deste ano alarga o circuito aos chefs em ascensão para dar a conhecer novos talentos da cozinha portuguesa.

"O Chefs on Fire é uma combinação improvável de momentos improváveis nos detalhes, cheios de pequenas imperfeições que conspiram para criar dias perfeitos", era esta a promessa e o anúncio do evento quando foi tornado público em abril.

Depois de ter ganho o prémio "Acontecimento do Ano" em 2021, e também em linha com o interesse crescente pela gastronomia portuguesa, o Chefs on Fire irá rumar a novas localizações fora de Portugal, a partir de 2023.

Chefs on Fire - 17 de setembro

Alexandre Silva (Loco e FOGO)

Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio)

Rodrigo Castelo (Ó Balcão)

Louise Bourrat (BouBou’s)

João Magalhães e Anh Dao Nguyen (Tricky’s)

João Oliveira (Vista)

Lucas Azevedo (Praia no Parque)

Kiko Martins (O Boteco, O Talho, A Cevicheria)

Nikita Polido (Celmar)

Nuno Castro (Fava Tonka)

Luís Gaspar (Sala de Corte, Pica-pau)

Alana Mostachio (VDB Bistronomie)

Márcio Baltazar (Ocean)

Jüliana Penteado (Jüliana Penteado Pastry)

Cartaz musical: Luísa Sobral, Dino D’Santiago, Best Youth, Bateu Matou e You Can’t Win, Charlie Brown.

Chefs on Fire - 18 de setembro

Henrique Sá Pessoa (Alma)

Maurício Ghiglione (Belos Aires)

Bruno Rocha (Bairro Alto Hotel)

Hugo Brito (Boi-Cavalo)

Marcella Ghirelli (Comida Independente)

João Rodrigues (Feitoria)

Noélia Jerónimo (Noélia e Jerónimo)

Pedro Almeida (Midori)

Tiago Penão (Kappo)

David Jesus (Seiva)

Vítor Adão (Plano)

Ana Leão (Torto)

Carlos Fernandes e Leonor Sousa Bastos (Flagrante Delícia)

Cartaz musical: Carolina Deslandes, Conjunto Cuca Monga, Jorge Palma, Bruno Pernadas e David Fonseca.