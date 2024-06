"Num registo de autoficção, 'Bambino a Roma' é o retrato efabulado do fim da infância e começo da adolescência de Chico Buarque, passado na época em que o escritor esteve emigrado na Europa. O seu pai, Sérgio Buarque de Hollanda, historiador e cientista social, foi convidado para dar aulas numa universidade em Roma, na década de 1950, e levou consigo a família", é referido em comunicado.

"Ao longo das páginas deste livro irresistível – a um tempo comovente e inquietante –, somos transportados para um cenário que combina memórias e imaginação, e que nos revela um rapaz à descoberta da Cidade Eterna, dos laços de amizade, dos sonhos que se evaporam, dos primeiros desejos. Revela-nos também que o talento deste escritor não tem idade", pode ainda ler-se.

O livro chega a Portugal a 23 de setembro.

Francisco Buarque de Hollanda, mais conhecido como Chico Buarque, nasceu no Rio de Janeiro em 1944. Compositor, cantor e ficcionista, é um dos mais célebres e admirados artistas de língua portuguesa.

Publicou várias peças de teatro, entre as quais a Ópera do malandro e uma novela, antes de se estrear no romance, em 1991, com Estorvo, pelo qual recebeu o Prémio Jabuti. Seguiram-se Benjamim (1995), Budapeste (2003) e Leite derramado (2009), estes últimos distinguidos com o Prémio Jabuti para melhor romance do ano. O irmão alemão (2014) relata a busca do autor por um irmão desconhecido. Essa gente (2019) parte do diário de um escritor em crise para fazer o retrato de um país fraturado. Anos de chumbo (2021) marca a sua estreia no conto.

Em 2019, recebeu o Prémio Camões, a mais alta distinção para autores de língua portuguesa.