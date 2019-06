Organizado pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e a Câmara Municipal da Praia, este evento em torno da língua portuguesa visa contribuir para o diálogo e a aproximação entre os escritores dos diferentes continentes.

A sessão de abertura está marcada para a tarde de hoje, com a presença do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia da Silva, mas de manhã os escritores que participam no evento vão visitar algumas bibliotecas escolares dos municípios da ilha de Santiago.

Vai ainda realizar-se um encontro entre Arménio Vieira e Germano Almeida, escritores cabo-verdianos e vencedores do Prémio Camões, em 2009 e 2018, respetivamente, e alunos do 11.º ano de escolaridade das escolas do município da Praia, que terá lugar na Biblioteca Nacional de Cabo Verde.

Após a sessão de abertura, terá lugar uma homenagem a Germano Almeida e serão apresentados dois livros.