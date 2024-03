A iniciativa junta as aldeias de Barranha (Aguiar da Beira), do distrito da Guarda, e as aldeias de Castelo (Sátão), Esmolfe (Penalva do Castelo), Quintela de Azurara (Mangualde) e Caldas da Felgueira (Nelas), do distrito de Viseu.

No evento “Aldeias em Festa”, as cinco localidades vão juntar-se para mostrar “o que de melhor e mais genuíno existe no território da ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão”, descreveu a organização em comunicado enviado à agência Lusa.

Os promotores salientaram que a iniciativa apresenta “um programa diversificado e com dezenas de experiências e atividades para todos os públicos”, colocando a aldeia de Barranha com cerca de 50 habitantes “numa dinâmica nunca sentida”.

O programa inclui mostras gastronómicas, artesanato, histórias e estórias, folclore, música, danças, demonstração de tradições culturais, oficinas de doçaria e pão, percursos pedestres, um mercadinho e tasquinhas.

Para o coordenador da ADD, Emanuel Ribeiro, citado no comunicado, a iniciativa será marcada sobretudo “pela promoção do convívio entre as gentes destas aldeias e o bem receber a todos os que visitem o ‘Aldeias em Festa’”.

As atividades serão dinamizadas pelas organizações e grupos locais e pela comunidade, considerados pela organização como “protagonistas e parceiros fundamentais desta estratégia de salvaguarda e valorização”, com o apoio das juntas de freguesia e dos municípios das cinco aldeias.

A primeira edição do “Aldeias em Festa” visa potenciar o desenvolvimento e a promoção dos territórios rurais, capacitando a sua comunidade, valorizando o seu património cultural e salvaguardando o estilo de vida das Aldeias de Portugal.

A organização espera receber nos dois dias de festa “mais de meio milhar de visitantes, para uma experiência única, marcada pela autenticidade e celebração das tradições destas aldeias”.

O evento, promovido pela ADD, é um conceito que resulta da classificação de Barranha no projeto de Cooperação “Aldeias de Portugal – consolidação e replicação nacional”, financiado pelo programa LEADER- ‘Actividades de Cooperação dos GAL’, do Programa de Desenvolvimento Rural 2020.

O projeto executado por 16 grupos de ação local, entre eles a ADD, incluiu a classificação de mais quatro aldeias do território do Dão como Aldeia de Portugal: Caldas da Felgueira, Castelo, Esmolfe e Quintela de Azurara.