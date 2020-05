A última conversa “Remotamente Interessante"

O que é: A Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) lançou o “Remotamente Interessante”, um novo ciclo de conversas digitais. O economista e autor do podcast 45 graus, José Maria Pimentel, entrevista diversas personalidades, numa conversa onde cada convidado partilha um top cinco de escolhas pessoais, em áreas como a gastronomia, a história, a filosofia e a música.

Horário: 19:00 em direto

Onde: No site da FFMS, no Facebook e Instagram e na FFMS TV (Meo Kanal 505050).

Programa de hoje:“Cinco experiências que gostava de repetir, com Gonçalo Cadilhe

Cinema: “As Escolhas do Público”

O que é: O Cineclube de Faro, assinalou o mês do público, com a criação do ciclo “As Escolhas do Público”, numa iniciativa em rede que contou com a participação portuguesa do Cineclube de Tomar, do Centro de Estudos Cinematográficos — Cineclube Universitário de Coimbra, Cineclube de Guimarães, Cineclube de Torres Novas, Cineclube da Bairrada e Cineclube de Vila do Conde.

Horário: Em cada sessão foi exibido um filme, seguido de uma conversa via WhatsApp, agendada para as 17:00

Programa de hoje: Exibição do filme "Sensaciones" de Viviana Cordero.

Hoje há futebol

É a 28.ª jornada da Liga alemã:

Leipzig - Hertha Berlim, 17:30 (Eleven Sports 1)

Hoffenheim - Colónia, 19:30 (Eleven Sports 2)

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04, 19:30 (Eleven Sports 1)

Augsburgo - Paderborn, 19:30 (Eleven Sports 4)

Union Berlim - Mainz, 19:30 (Eleven Sports 3).

E ainda:

Conversa sobre a criação em confinamento

Gonçalo Amorim, diretor artístico do FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, participa numa conversa sobre a criação em confinamento que conta também com a participação de encenadores e diretores de festivais do México (Raquel Araújo, La Rendija), Brasil (Marcelo Bones), República Dominicana (Reynaldo Dysla) e Espanha (Norka Chiapusso).

A conversa decorre às 21:00 e pode ser acompanhada em www.redelae.org.

Concerto online de João Paulo Esteves da Silva

A Fundação José Saramago associa-se à plataforma Maple - Live e transmite o concerto de João Paulo Esteves da Silva, às 18:00 em https://www.crowdcast.io/